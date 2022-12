PressFocus Na zdjęciu: Reprezentacja Argentyny

Reprezentacja Argentyny przygotowuje się do dzisiejszego meczu przeciwko Holandii w ramach 1/4 finału MŚ 2022. Na pytania dziennikarzy przed tym spotkaniem odpowiedział Alexis Mac Allister, który strzelił gola w starciu grupowym przeciwko Polsce (2:0).

Alexis Mac Allister jest pod wrażeniem umiejętności Lionela Messiego

Pomocnik Brighton przyznał, że w ogóle nie stresuje się mundialem

Argentyna zmierzy się z Holandią już dzisiaj o godzinie 20:00

Argentyńczycy gotowi na pojedynek z Holendrami

Dzisiaj o godzinie 20:00 reprezentacja Argentyny powalczy z Holandią o awans do półfinału mistrzostw świata w Katarze. Pomocnik zespołu “Albiceleste” Alexis Mac Allister jest pod wrażeniem umiejętności Leo Messiego, którego uważa się za jednego z najlepszych piłkarzy trwającego mundialu. Gwiazdor PSG podczas MŚ 2022 zdobył trzy bramki.

– Bardzo dobrze znamy Leo, a mimo wszystko on zaskakuje nas każdego dnia. To jest Lionel Messi, robi niewiarygodne rzeczy zarówno na treningach, jak i w meczach. Wydaje się być szczęśliwy i to jest dla nas bardzo ważne – powiedział Alexis Mac Allister.

Sprawdź również:

Scaloni skomentował dotychczasową nieobecność Dybali Reprezentacja Argentyny już w piątek zmierzy się z Holandią w ramach ćwierćfinału mistrzostw świata. Jak dotąd na turnieju ani minuty nie rozegrał Paulo Dybala. Lionel Scaloni skomentował tę sprawę, a także poinformował o sytuacji zdrowotnej piłkarzy cierpiących na drobne urazy. Piątkowym hitem mistrzostw świata jest pojedynek Holendrów z Argentyńczykami Na konferencji prasowej Lionel Scaloni skomentował Czytaj dalej…

– Wiemy, że Holandia ma świetnych graczy i ciekawy pomysł na zespół. My jednak musimy myśleć o sobie i być świadomymi tego, co możemy zrobić. Świetnie czujemy się pod względem fizycznym i mentalnym. Zwykle jestem zdenerwowany przed meczami, ale podczas tego mundialu mi się to nie zdarza. Po prostu cieszę się tym wszystkim – dodał pomocnik Brighton & Hove Albion.

Przypomnijmy, że Argentyńczycy w fazie grupowej mierzyli się m.in. z Polakami i bez problemu ograli “Biało-Czerwonych” (2:0), a w 1/8 finału MŚ 2022 pokonali Australię (2:1).