Gdzie obejrzeć Fame MMA 26?

Już 12 lipca (sobota) odbędzie się kolejna gala Fame MMA, tym razem oznaczona jako 26 GOLD. Tradycyjnie już transmisja z całej gali prowadzona będzie w systemie PPV. Zakupu można dokonać na oficjalnej stronie federacji famemma.tv. Organizatorzy przygotowali dla kibiców dwa pakiety.

Kibice, którzy będą chcieli obejrzeć galę w domu przed ekranami telewizorów lub monitorów, mogą wykupić dostęp do transmisji w systemie PPV. Zakup jest możliwy na oficjalnej stronie federacji pod adresem famemma.tv. Tradycyjnie już do wyboru są dwa pakiety.

Ile kosztuje PPV na Fame MMA 26?

Ceny dostępu do transmisji, w porównaniu z poprzednią galą, nieznacznie się zmieniły. Podstawowy pakiet Basic pozostaje pozostaje w cenie 49,99 zł i zapewnia transmisję w jakości 720p oraz dostęp do VOD na 48 godzin. 10 zł więcej trzeba zapłacić za pakiet Premium – jakoś 1080p oraz dostęp do VOD na 7 dni.

Fame MMA 26: pay per view

Gale Fame MMA od początku swojego istnienia transmitowane są w systemie PPV. W tej kwestii nic się nie zmieniło. Podczas Fame MMA fani freakfightów również mogą skorzystać z takiej transmisji i wybrać jeden z dwóch dostępnych pakietów.

FAME MMA 26: karta walk

Podczas gali Fame MMA 26, która odbędzie się w Warszawie, odbędzie się 11 walk. W ramach gali odbędzie się turniej, w którym udział weźmie ośmiu zawodników. Tak prezentuje się karta walk:

Main event : finał turnieju Golden Tournament

: finał turnieju Golden Tournament Michał „Baron” Boxdel – Marcin „Cesarz” Najman – Tomasz „Apostoł” Dorożała [boks, MMA, K-1]

Bartosz Szachtar – Josef Bratan [K-1, małe rękawice]

półfinał turnieju

półfinał turnieju

Ufoludek – Hot Chocolate [boks, małe rękawice]

Dawid „Crazy” Załęcki – Michał Pasternak [K-1, małe rękawice]

Denis Labryga – Tomasz Sarara [K-1, małe rękawice]

Alberto Simao – Norman „Stormin” Parke [K-1, małe rękawice]

Mateusz „Don Diego” Kubiszyn – Kamil „King Kong” Minda [K-1, małe rękawice]

Patryk „Gleba” Tołkaczewski – Marcin „Thanos” Sianos [K-1, małe rękawice]

Fame MMA 26 – gdzie obstawiać?

Od gali Fame MMA 26 nowym bukmacherskim partnerem federacji jest Fortuna, która zastąpił w tym miejscu w Betclic.

Po dokonaniu rejestracji będziesz mógł skorzystać również ze specjalnego konkursu na Fame 26 GOLD, w którym do wygrania jest między innymi 1-uncjowa sztabka złota, iPhone 16 Pro, Playstation 5 Slim, a także aż 100 tysięcy złotych we freebetach.

Kiedy jest Fame MMA 26?

Gala Fame MMA 26 Gold odbędzie się w sobotę (12 lipca). Tym razem gala zostanie zorganizowana w ATM Studio w Warszawie. W jej ramach odbędzie się łącznie 11 walk.

Fame MMA 26: o której godzinie?

Bardzo ciekawie zapowiadająca gala Fame MMA odbędzie się tym razem w stolicy. Początek gali zaplanowany jest na godzinę 19:30. Cała impreza potrwa kilka godzin, bowiem organizatorzy zaplanowali przeprowadzenie aż 11 pojedynków.

