PressFocus Na zdjęciu: Mundial w Katarze

Amnesty International, międzynarodowa organizacja pozarządowa zajmująca się zapobieganiem naruszeniom praw człowieka, po raz kolejny wezwała FIFA do przerwania milczenia w sprawie wypłacenia odszkodowań poszkodowanym pracownikom oraz rodzinom ofiar, które zginęły podczas budowy infrastruktury na mundial w Katarze.

Amnesty International wzywa FIFA do wypłacenia odszkodowań wszystkim, którzy ucierpieli przy budowie stadionów i infrastruktury na mundial

Organizacją oczekuje przeznaczenia na ten cel 440 mln dolarów, czy tyle, ile wynoszą nagrody na mundialu

The Guardian poinformował, że przy budowie obiektów zginęło blisko 7 tyś. pracowników

FIFA nadal nie odpowiedziała na żądania Amnesty International

Amnesty International w koalicji z innymi organizacjami wezwały FIFA do przeznaczenia 440 milionów dolarów amerykańskich – równowartość nagród na mistrzostwach świata – na utworzenie centrum wspierania pracowników migrujących i wypłacania odszkodowań tym, którzy odnieśli obrażenia lub rodzinom tych, którzy zginęli przy budowie stadionów oraz innych obiektów infrastruktury na mundial.

The Guardian poinformował w zeszłym roku, że od 2010 r. w Katarze zginęło 6750 migrantów z Azji Południowej, a grupa obrońców praw pracowniczych FairSquare Projects twierdzi, że znacząca część tych osób przebywała w kraju tylko z powodu organizowanego turnieju.

Steve Cockburn, szef Amnesty International ds. sprawiedliwości gospodarczej i społecznej, powiedział, że Infantino nie odpowiedział jak dotąd na list od koalicji. – Jeśli Gianni Infantino nie przerwie milczenia w sprawie odszkodowań, prawdopodobnie odrzuci wspaniałą okazję do uszanowania i uhonorowania pracowników, dzięki którym było możliwe zorganizowanie turnieju.

– Otrzymał mnóstwo dowodów na ludzkie konsekwencje ostatnich 12 lat i konkretną propozycję pomocy ofiarom i ich rodzinom w odbudowie ich życia, dlatego przesłanie z Zurychu i Doha nie może skupiać się po prostu na piłce nożnej – dodał Cockburn odnosząc się do ostatniego listu FIFA do wszystkich reprezentacji, w którym napisano, by skupiono się na grze w piłkę i: – nie pozwalano, by piłka nożna była wciągana w każdą ideologiczną lub polityczną bitwę, jaka istnieje.

– FIFA ma wyraźny obowiązek wobec setek tysięcy pracowników, którzy ucierpieli podczas budowy stadionów i infrastruktury potrzebnej do turnieju. Publiczne zobowiązanie do funduszu kompensacyjnego nie cofnęłoby przeszłości, ale stanowiłoby duży krok naprzód. Czasu jest mało, ale wciąż nie jest za późno, aby FIFA postąpiła właściwie – kontynuował szef Amnesty International.

Amnesty poinformowało też, że ​​jej propozycja uzyskała poparcie kilkunastu związków piłkarskich – w tym angielskiej i walijskiej federacji – oraz sponsorów mistrzostw świata, w tym Coca-Cola, Adidas, Budweiser i McDonald’s. FIFA została poproszona o komentarz.

Zobacz również: Lloris apeluje przed mundialem. “Wywierana presja jest zbyt duża”