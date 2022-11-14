Już w niedzielę (20 listopada) rozpocznie się mundial w Katarze. Do rywalizacji w finałowym turnieju mistrzostw świata przystąpią 32 zespoły. Poznaliśmy już kadry poszczególnych zespołów.
- W turnieju finałowym mistrzostw świata zagrają 32 zespoły, które będą rywalizować w ośmiu grupach
- Selekcjonerzy poszczególnych reprezentacji mieli możliwość powołania 26 zawodników
- Prezentujemy składy wszystkich reprezentacji na mundial w Katarze
Kadry na mistrzostwa świata
Występ w finałach mistrzostw świata to marzenie każdego zawodnika na świecie. Taką możliwość mają jednak tylko nieliczni. Podczas turnieju w Katarze, który rozpocznie się już 20 listopada, naturalnie zobaczymy wielu debiutantów.
Selekcjoner każdej reprezentacji, zgodnie z regulaminem turnieju, miało możliwość powołania maksymalnie 26 zawodników. Zdecydowania większość z nich skorzystała z maksymalnego limitu. W przypadku kontuzji zawodnika, trenerzy będą mieli możliwość dokonania zmian w składzie jeszcze przed rozpoczęciem turnieju.
Pierwsze spotkanie podczas turnieju rozegrane zostanie 20 listopada. Sprawdź pełny terminarz mundialu 2022.
Poniżej znajdziecie oficjalny kadry wszystkich reprezentacji na mistrzostwa świata.
Kadra Kataru na mundial 2022
Prowadzący od 2017 roku drużynę Kataru Felix Sanchez na domowy turniej mistrzostw świata wytypował 26 zawodników, którzy w komplecie występują na co dzień w katarskich klubach. Prezentujemy skład reprezentacji Kataru.
|Bramkarze
|Saad Al Sheeb (Al-Sadd), Meshaal Barsham (Al-Sadd), Yousef Hassan (Al-Gharafa)
|Obrońcy
|Abdelkarim Hassan (Al-Sadd), Boualem Khoukhi (Al-Arabi), Ró-Ró (Al-Sadd), Tarek Salman (Al-Sadd), Bassam Al-Rawi (Al-Duhail), Musab Kheder (Al-Sadd), Homam Ahmed (Al-Gharafa), Jassem Gaber (Al-Arabi), Ismaeel Mohammad (Al-Duhail)
|Pomocnicy
|Karim Boudiaf (Al-Duhail), Abdulaziz Hatem (Al-Rayyan), Ali Assadalla (Al-Saad), Mohammed Waad (Al-Sadd), Mostafa Tarek (Al-Sadd), Assim Madibo (Al Duhail), Salem Al-Hajri (Al-Rayyan)
|Napastnicy
|Hassan Al-Haydos (Al-Sadd), Akram Afif (Al-Sadd), Almoez Ali (Al-Duhail), Mohammed Muntari (Al-Duhail), Ahmed Alaaeldin (Al-Gharafa), Khalid Muneer (Al-Wakrah), Naif Al-Hadhrami (Al-Rayyan)
Kadra Ekwadoru na mundial 2022
Skład reprezentacji Ekwadoru na mistrzostwa świata w Katarze nie jest jeszcze znany. Selekcjoner Gustavo Alvaro nie podjął jeszcze decyzji o kształcie swojego zespołu.
Kadra Holandii na mundial 2022
Selekcjoner Louis van Gaal zdecydował się na powołanie 26 zawodników na turniej finałowy w Katarze. Prezentujemy skład reprezentacji Holandii.
|Bramkarze
|Justin Bijlow (Feyenoord), Andries Noppert (Heerenveen), Remko Pasveer (Ajax)
|Obrońcy
|Nathan Ake (Manchester City), Virgil van Dijk (Liverpool), Matthijs de Ligt (Bayern), Jurrien Timber (Ajax), Stefan de Vrij (Inter), Daley Blind (Ajax), Denzel Dumfries (Inter), Tyrell Malacia (Manchester United), Jeremie Frimpong (Bayer Leverkusen)
|Pomocnicy
|Steven Berghuis (Ajax), Frenkie de Jong (Barcelona), Teun Koopmeiners (Atalanta), Davy Klaassen (Ajax), Marten de Roon (Atalanta), Xavi Simons (PSV), Kenneth Taylor (Ajax)
|Napastnicy
|Steven Bergwijn (Ajax), Memphis Depay (Barcelona), Cody Gakpo (PSV), Vincent Janssen (Antwerpia), Luuk de Jong (PSV), Wout Weghorst (Besiktas), Noa Lang (Club Brugge)
Kadra Senegalu na mundial 2022
Aliou Cisse w piątek 11 listopada ogłosił reprezentacji Senegalu na mistrzostwa świata w Katarze. Wśród powołanych znalazła się największa gwiazda zespołu – Sadio Mane, którego występ stał pod znakiem zapytania. Prezentujemy skład reprezentacji Senegalu.
|Bramkarze
|Edouard Mendy (Chelsea), Seny Dieng (QPR), Alfred Gomis (Rennes)
|Obrońcy
|Youssouf Sabaly (Betis), Kalidou Koulibaly (Chelsea), Abdou Diallo (Lipsk), Pape Abou Cisse (Olympiakos), Formose Mendy (Amiens), Fode Ballo-Toure (Milan), Ismail Jakobs (Monaco)
|Pomocnicy
|Idrissa Gueye (Everton), Cheikhou Kouyate (Nottingham), Nampalys Mendy (Leicester), Pape Gueye (Marsylia), Pape Sarr (Tottenham), Moustapha Name (Pafos), Mamadou Loum (Reading), Krepin Diatta (Monaco)
|Napastnicy
|Sadio Mane (Bayern), Ismaila Sarr (Watford), Bamba Dieng (Marsylia), Boulaye Dia (Salernitana), Famara Diedhiou (Alanyaspor), Nicolas Jackson (Villarreal), Iliman Ndiaye (Sheffield United)
Kadra Anglii na mundial 2022
26 zawodników znalazło się na liście zawodników, którzy pojadą do Kataru, ogłoszonej przez Garetha Soutghate. Aż 25 z nich występuje obecnie w lidze angielskiej. Prezentujemy skład reprezentacji Anglii.
|Bramkarze
|Jordan Pickford (Everton), Nick Pope (Newcastle), Aaron Ramsdale (Arsenal)
|Obrońcy
|Harry Maguire (Man Utd), John Stones (Man City), Kyle Walker (Man City), Luke Shaw (Man Utd), Kieran Trippier (Newcastle), Trent Alexander-Arnold (Liverpool), Eric Dier (Tottenham), Conor Coady (Everton), Ben White (Arsenal)
|Pomocnicy
|Declan Rice (West Ham), Jude Bellingham (Borussia Dortmund), Jordan Henderson (Liverpool), Mason Mount (Chelsea), Kalvin Phillips (Man City), James Maddison (Leicester), Conor Gallagher (Chelsea)
|Napastnicy
|Harry Kane (Tottenham), Phil Foden (Man City), Raheem Sterling (Chelsea), Marcus Rashford (Man Utd), Bukayo Saka (Arsenal), Jack Grealish (Man City), Callum Wilson (Newcastle)
Kadra Iranu na mundial 2022
Carlos Queiroz, który jest selekcjoner reprezentacji Iranu, zdecydował się na powołanie 25 zawodników na mistrzostw świata w Katarze. Prezentujemy skład reprezentacji Iranu.
|Bramkarze
|Alireza Beiranvand (Persepolis), Amir Abedzadeh (Ponferradina), Seyed Hossein Hosseini (Esteghlal), Payam Niazmand (Sepahan)
|Obrońcy
|Ehsan Hajsafi (AEK Ateny), Morteza Pouraliganji (Persepolis), Ramin Rezaeian (Sepahan), Milad Mohammadi (AEK Ateny), Hossein Kanaanizadegan (Al Ahli), Shojae Khalilzadeh (Al Ahli), Sadegh Moharrami (Dinamo Zagrzeb), Rouzbeh Cheshmi (Esteghlal), Majid Hosseini (Kayserispor), Abolfazl Jalali (Esteghlal)
|Pomocnicy
|Ahmad Noorollahi (Shabab Al Ahli), Saman Ghoddos (Brentford), Vahid Amiri (Persepolis), Saeid Ezatolahi (Vejle), Alireza Jahanbakhsh (Feyenoord), Mehdi Torabi (Persepolis), Ali Gholizadeh (Charleroi), Ali Karimi (Kayserispor)
|Napastnicy
|Karim Ansarifard (Omonia Nikozja), Sardar Azmoun (Bayer Leverkusen), Mehdi Taremi (Porto)
Kadra USA na mundial 2022
26 zawodników znalazło się w kadrze Stanów Zjednoczonych ogłoszonej przez Gregga Berhaltera. Prezentujemy skład USA.
|Bramkarze
|Ethan Horvath (Luton), Sean Johnson (New York City), Matt Turner (Arsenal)
|Obrońcy
|Cameron Carter-Vickers (Celtic), Sergino Dest (Milan), Aaron Long (New York Red Bulls), Shaq Moore (Nashville SC), Tim Ream (Fulham), Antonee Robinson (Fulham), Joe Scally (Borussia M’gladbach), DeAndre Yedlin (Inter Miami), Walker Zimmerman (Nashville SC)
|Pomocnicy
|Brenden Aaronson (Leeds), Kellyn Acosta (Los Angeles FC), Tyler Adams (Leeds), Luca de la Torre (Celta), Weston McKennie (Juventus), Yunus Musah (Valencia), Cristian Roldan (Seattle Sounders)
|Napastnicy
|Jesus Ferreira (Dallas), Jordan Morris (Seattle Sounders), Christian Pulisic (Chelsea), Giovanni Reyna (Dortmund), Josh Sargent (Norwich), Timothy Weah (Lille), Haji Wright (Antalyaspor)
Kadra Walii na mundial 2022
Gareth Bale znalazł się w ogłoszonej przez Roberta Page’a kadrze reprezentacji Walii na mundial w Katarze. Prezentujemy skład Walii na mistrzostwa świata.
|Bramkarze
|Wayne Hennessey (Nottingham Forest), Danny Ward (Leicester City), Adam Davies (Sheffield United)
|Obrońcy
|Ben Davies (Tottenham Hotspur), Ben Cabango (Swansea City), Tom Lockyer (Luton Town), Joe Rodon (Rennes), Chris Mepham (Bournemouth), Ethan Ampadu (Spezia Calcio), Chris Gunter (AFC Wimbledon), Neco Williams (Nottingham Forest), Connor Roberts (Burnley)
|Pomocnicy
|Sorba Thomas (Huddersfield Town), Joe Allen (Swansea City), Matthew Smith (MK Dons), Dylan Levitt (Dundee United), Harry Wilson (Fulham), Joe Morrell (Portsmouth), Jonny Williams (Swindon Town), Aaron Ramsey (Nicea), Rubin Colwill (Cardiff City)
|Napastnicy
|Gareth Bale (Los Angeles FC), Kieffer Moore (Bournemouth), Mark Harris (Cardiff City), Brennan Johnson (Nottingham Forest), Daniel James (Fulham)
Kadra Argentyny na mundial 2022
Lionel Scaloni powołał 26 zawodników na mundial w Katarze. Prezentujemy skład reprezentacji Argentyny.
|Bramkarze
|Emiliano Martinez (Aston Villa), Geronimo Rulli (Villarreal), Franco Armani (River Plate)
|Obrońcy
|Nahuel Molina (Atletico Madryt), Gonzalo Montiel (Sevilla), Cristian Romero (Tottenham), Lisandro Martinez (Manchester United), Nicolas Tagliafico (Lyon), Nicolas Otamendi (Benfica), Marcos Acuna (Sevilla), German Pezella (Real Betis), Juan Foyth (Villarreal)
|Pomocnicy
|Rodrigo de Paul (Atletico Madryt), Leandro Paredes (Juventus), Enzo Fernandez (Benfica), Guido Rodriguez (Real Betis), Alejandro Gomez (Sevilla), Exequiel Palacios (Leverkusen), Alexis Mac Allister (Brighton)
|Napastnicy
|Lionel Messi (PSG), Paulo Dybala (Roma), Lautaro Martinez (Inter), Joaquin Correa (Inter), Julian Alvarez (Manchester City), Nicolas Gonzalez (Fiorentina), Angel Di Maria (Juventus)
Kadra Arabii Saudyjskiej na mundial 2022
26 zawodników znajduje się w kadrze reprezentacji Arabii Saudyjskiej na mundial w Katarze. Poniżej prezentujemy skład reprezentacji Arabiii Saudyjskiej ogłoszony przez Herve Renarda.
|Bramkarze
|Mohamed Al-Owais (Al-Hilal), Nawaf Al-Aqidi (Al-Nassr), Mohamed Al Rubaie (Al-Ahli)
|Obrońcy
|Yasser Al-Shahrani (Al-Hilal), Ali Al-Bulaihi (Al-Hilal), Abdulelah Al-Amri (Al-Nassr), Abdullah Madu (Al-Nassr), Hassan Tambakti (Al-Shabab), Sultan Al-Ghanam (Al-Nassr), Mohammed Al-Breik (Al-Hilal), Saud Abdulhamid (Al-Hilal)
|Pomocnicy
|Salman Al-Faraj (Al-Hilal), Riyadh Sharahili (Abha), Ali Al-Hassan (Al-Nassr), Mohamed Kanno (Al-Hilal), Abdulelah Al-Malki (Al-Hilal), Sami Al-Najei (Al-Nassr), Abdullah Otayf (Al-Hilal), Nasser Al-Dawsari (Al-Hilal), Abdulrahman Al-Aboud (Al-Ittihad), Salem Al-Dawsari (Al-Hilal), Hattan Bahebri (Al-Shabab), Nawaf Al-Abed (Al-Shabab)
|Napastnicy
|Fahad Al-Muwallad, Haitham Asiri (Al-Ahli), Saleh Al-Shehri (Al-Hilal), Firas Al-Buraikan (Al-Fateh)
Kadra Polski na mundial 2022
W kadrze reprezentacji Polski na mundial 2022 znalazło się 26 zawodników, w tym trzech bramkarzy. Wszystkie mecze Polski zapowiadają się niezwykle ciekawie, a pierwsze z nich czeka nas już 22 listopada. Rywalem Biało-czerwonych będzie Meksyk. Prezentujemy skład Polski na mistrzostwa świata.
|Bramkarze
|Wojciech Szczęsny (Juventus), Łukasz Skorupski (Bologna), Kamil Grabara (FC Kopenhaga)
|Obrońcy
|Kamil Glik (Benevento Calcio), Jakub Kiwior (Specia Calcio), Jan Bednarek (Aston Villa); Mateusz Wieteska (Clermont Foot), Artur Jędrzejczyk (Legia Warszawa), Matty Cash (Aston Villa), Bartosz Bereszyński (Sampdoria Genua), Robert Gumny (FC Augsburg)
|Pomocnicy
|Krystian Bielik (Birmingham City), Grzegorz Krychowiak (Asz Szabab Rijad), Szymon Żurkowski (ACF Fiorentina), Piotr Zieliński (SSC Napoli), Sebastian Szymański (Feyenoord Rotterdam), Damian Szymański (AEK Ateny) Jakub Kamiński (VfL Wolfsburg), Nicola Zalewski (AS Roma), Michał Skóraś (Lech Poznań), Kamil Grosicki (Pogoń Szczecin), Przemysław Frankowski (Lens)
|Napastnicy
|Robert Lewandowski (FC Barcelona), Krzysztof Piątek (Salernitana), Arkadiusz Milik (Juventus), Karol Świderski (Charlotte FC)
Kadra Meksyku na mundial 2022
Gerardo Martino w poniedziałek 14 listopada ogłosił kadrę reprezentacji Meksyki na turniej finałowy. Prezentujemy skład Meksyku na mundial.
|Bramkarze
|Guillermo Ochoa (CF America), Alfredo Talavera (FC Jaurez), Rodolfo Cota (Club Leon)
|Obrońcy
|Jorge Sanchez (Ajax), Kevin Alvarez (Pachuca), Nestor Araujo (CF America), Johan Vasquez (Cremonese), Hector Moreno (Monterrey), Cesar Montes (Monterrey), Gerardo Arteaga (Genk), Jesus Gallardo (Monterrey)
|Pomocnicy
|Andres Guardado (Real Betis), Hector Herrera (Houston Dynamo), Charly Rodríguez (Cruz Azul), Erick Gutierrez (PSV Eindhoven), Luis Chavez (CF Pachuca), Edson Alvarez (Ajax), Orbelin Pineda (AEK Ateny), Luis Romo (Monterrey)
|Napastnicy
|Roberto Alvarado (Guadalajara)), Uriel Antuna (Cruz Azul), Henry Martin (CF America), Rogelio Funes Mori (Monterrey), Raul Jimenez (Wolverhampton), Hirving Lozano (Napoli), Alexis Vega (Guadalajara)
Kadra Francji na mundial 2022
Francja jest jednym z głównych faworytów do złotego medalu. O zrealizowanie tego celu ma postarać się 26 zawodników wybranych przez Didiera Deschampsa. Przedstawiamy skład Francji na mistrzostwa świata.
|Bramkarze
|Hugo Lloris (Tottenham), Alphonse Areola (West Ham), Steve Mandanda (Rennes)
|Obrońcy
|Benjamin Pavard (Bayern), Jules Kounde (Barcelona), Raphael Varane (Manchester United), Axel Disasi (Monaco), William Saliba (Arsenal), Lucas Hernandez (Bayern), Theo Hernandez (Milan), Ibrahima Konate (Liverpool), Dayot Upamecano (Bayern)
|Pomocnicy
|Adrien Rabiot (Juventus), Aurelien Tchouameni (Real Madryt), Youssouf Fofana (Monaco), Matteo Guendouzi (Marsylia), Jordan Veretout (Marsylia), Eduardo Camavinga (Real Madryt)
|Napastnicy
|Kingsley Coman (Bayern), Kylian Mbappe (PSG), Karim Benzema (Real Madryt), Olivier Giroud (Milan), Antoine Griezmann (Atletico Madryt), Ousmane Dembele (Barcelona), Christopher Nkunku (RB Lipsk), Marcus Thuram (M’gladbach)
Kadra Australii na mundial 2022
Graham Arnold skorzystał z pełnego limitu i powołał 26 zawodników do reprezentacji Australii na mundial w Katarze. Prezentujemy skład Australii na mistrzostwa świata.
|Bramkarze
|Andrew Redmayne (Sydney FC), Maty Ryan (FC Kopenhaga), Danny Vukovic (Central Coast)
|Obrońcy
|Nathaniel Atkinson (Hearts), Aziz Behich (Dundee United), Milos Degenek (Columbus Crew), Thomas Deng (Albirex Niigata), Fran Karacic (Brescia), Joel King (OB), Kye Rowles (Hearts), Harry Souttar (Stoke City), Bailey Wright (Sunderland)
|Pomocnicy
|Keanu Baccus (St. Mirren), Cameron Devlin (Hearts), Ajdin Hrustic (Verona), Jackson Irvine (St. Pauli), Riley McGree (Middlesbrough), Aaron Mooy (Celtic)
|Napastnicy
|Martin Boyle (Hibernian), Jason Cummings (Central Coast), Mitchell Duke (Fagiano Okayama), Craig Goodwin (Adelaide United), Garang Kuol (Central Coast), Mathew Leckie (Melbourne City), Awer Mabil (Cadiz), Jamie Maclaren (Melbourne City)
Kadra Danii na mundial 2022
Duńczycy są uważani za kandydata na “czarnego konia” katarskiego mundialu. Kasper Hjulmand, który z powodzeniem prowadzi reprezentację Danii powołał na turniej 26 zawodników. Prezentujemy skład Danii na mistrzostwa świata.
|Bramkarze
|Kasper Schmeichel (Nice), Oliver Christensen (Hertha), Frederi Ronnow (Union)
|Obrońcy
|Simon Kjaer (Milan), Joachim Andersen (Crystal Palace), Joakim Maehle (Atalanta), Andreas Christensen (Barcelona), Rasmus Kristensen (Leeds), Jens Stryger Larsen (Trabzonspor), Victor Nelsson (Galatasaray), Daniel Wass (Broendby), Alexander Bah (Benfica)
|Pomocnicy
|Thomas Delaney (Sevilla), Mathias Jensen (Brentford), Christian Eriksen (Manchester United), Pierre-Emile Hojbjerg (Tottenham), Christian Norgaard (Brentford), Robert Skov (Hoffenheim), Jesper Lindstrom (Eintacht)
|Napastnicy
|Andreas Skov Olsen (Brugge), Andreas Cornelius (FC Kopenhaga), Martin Braithwaite (Espanyol), Kasper Dolberg (Sevilla), Mikkel Damsgaard (Brentford), Jonas Wind (Wolfsburg), Yussuf Poulsen (RB Lipsk)
Kadra Tunezji na mundial 2022
26 zawodników znalazło się w kadrze reprezentacji Tunezji na katarski mundial. Poniżej prezentujemy skład Tunezji na mistrzostwa świata, na który zdecydował się selekcjoner Jalel Kadri.
|Bramkarze
|Aymen Dahmen (CS Sfaxien), Bechir Ben Said (US Monastir), Mouez Hassen (Club Africain), Aymen Mathlouthi (Etoile Sahel)
|Obrońcy
|Ali Abdi (Caen), Dylan Bronn (Salernitana), Mohamed Drager (FC Luzern), Nader Ghandri (Club Africain), Bilel Ifa (Kuwait SC), Wajdi Kechrida (Atromitos), Ali Maaloul (Al Ahly), Yassine Meriah (Esperance), Montassar Talbi (Lorient)
|Pomocnicy
|Mohamed Ali Ben Romdhane, Ghaylane Chaalali (both Esperance), Aissa Laidouni (Ferencvaros), Hannibal Mejbri (Birmingham City), Ferjani Sassi (Al Duhail), Elyas Skhiri (FC Koeln)
|Napastnicy
|Anis Ben Slimane (Broendby), Seifeddine Jaziri (Zamalek), Issam Jebali (Odense), Wahbi Khazri (Montpellier), Taha Yassine Khenissi (Kuwait SC), Youssef Msakni (Al Arabi), Naim Sliti (Al Ittifaq)
Kadra Hiszpanii na mundial 2022
Luis Enrique nie miał łatwego zadania przy ustalaniu kadry Hiszpanii na mundial. Ostatecznie zdecydował się na powołanie 26 zawodników. Prezentujemy skład Hiszpanii na mistrzostwa świata.
|Bramkarze
|Unai Simon (Athletic Bilbao), Robert Sanchez (Brighton), David Raya (Brentford)
|Obrońcy
|Dani Carvajal (Real Madryt), Cesar Azpilicueta (Chelsea), Eric Garcia (Barcelona), Hugo Guillamon (Valencia), Pau Torres (Villarreal), Aymeric Laporte (Manchester City), Jordi Alba (Barcelona), Jose Gaya (Valencia)
|Pomocnicy
|Sergio Busquets (Barcelona), Rodri (Manchester City), Gavi (Barcelona), Carlos Soler (PSG), Marcos Llorente (Atletico Madryt), Pedri (Barcelona), Koke (Atletico Madryt)
|Napastnicy
|Ferran Torres (Barcelona), Nico Williams (Athletic Bilbao), Yeremi Pino (Villarreal), Alvaro Morata (Atletico Madryt), Marco Asensio (Real Madryt), Pablo Sarabia (PSG), Dani Olmo (RB Lipsk), Ansu Fati (Barcelona)
Kadra Kostaryki na mundial 2022
Selekcjoner reprezentacji Kostaryki Luis Suarez na mundial w Katarze postanowił zabrać 26 zawodników. Prezentujemy skład Kostaryki na mistrzostwa świata.
|Bramkarze
|Keylor Navas (PSG), Esteban Alvarado (Herediano), Patrick Sequeira (Club Deportivo Lugo)
|Obrońcy
|Francisco Calvo (Konyaspor), Juan Pablo Vargas (Millonarios), Kendall Waston (Saprissa), Oscar Duarte (Al-Wahda), Daniel Chacon (Colorado Rapids), Keysher Fuller (Herediano), Carlos Martinez (San Carlos), Bryan Oviedo (Real Salt Lake), Ronald Matarrita (Cincinnati)
|Pomocnicy
|Yeltsin Tejeda (Herediano), Celso Borges (Alajuelense), Youstin Salas (Saprissa), Roan Wilson (Grecia), Gerson Torres (Herediano), Douglas Lopez (Herediano), Jewison Bennette (Sunderland), Alvaro Zamora (Saprissa), Anthony Hernandez (Puntarenas), Brandon Aguilera (Nottingham Forest), Bryan Ruiz (Alajuelense)
|Napastnicy
|Joel Campbell (Leon), Anthony Contreras (Herediano), Johan Venegas (Alajuelense)
Kadra Niemiec na mundial 2022
Selekcjoner reprezentacji Niemiec Hansi Flick zaskoczył kilkoma wyborami, jeżeli chodzi o kadrę swojego zespołu na katarski mundial. Prezentujemy skład Niemiec na mistrzostwa świata.
|Bramkarze
|Manuel Neuer (Bayern), Marc-Andre ter Stegen (Barcelona), Kevin Trapp (Eintracht)
|Obrońcy
|Armel Bella-Kotchap (Southampton), Matthias Ginter (Freiburg), Christian Guenter (Freiburg), Thilo Kehrer (West Ham), Lukas Klostermann (RB Lipsk), David Raum (RB Lipsk), Antonio Ruediger (Real Madyrt), Nico Schlotterbeck (Dortmund), Niklas Suele (Dortmund)
|Pomocnicy
|Julian Brandt (Dortmund), Niclas Fuellkrug (Werder), Leon Goretzka (Bayern), Mario Götze (Eintracht), Ilkay Guendogan (Manchester City), Jonas Hofmann (M’gladbach), Joshua Kimmich (Bayern), Jamal Musiala (Bayern)
|Napastnicy
|Karim Adeyemi (Dortmund), Serge Gnabry (Bayern), Kai Havertz (Chelsea), Youssoufa Moukoko (Dortmund), Thomas Müller (Bayern), Leroy Sane (Bayern)
Kadra Japonii na mundial 2022
Powołana przez Hajime Moriyasu kadra reprezentacji Japonii na mundial w Katarze składa się z 26 zawodników. Prezentujemy skład Japonii na mistrzostwa świata.
|Bramkarze
|Shuichi Gonda (Shimizu S-Pulse), Daniel Schmidt (Sint-Truiden), Eiji Kawashima (Strasbourg)
|Obrońcy
|Miki Yamane (Kawasaki Frontale), Hiroki Sakai (Urawa Reds), Maya Yoshida (Schalke), Takehiro Tomiyasu (Arsenal), Shogo Taniguchi (Kawasaki Frontale), Ko Itakura (Borussia Monchengladbach), Hiroki Ito (Stuttgart), Yuto Nagatomo (FC Tokyo)
|Pomocnicy
|Wataru Endo (Stuttgart), Hidemasa Morita (Sporting Lisbon), Ao Tanaka (Fortuna Dusseldorf), Gaku Shibasaki (Leganes), Kaoru Mitoma (Brighton), Daichi Kamada (Eintracht Frankfurt), Ritsu Doan (Freiburg), Junya Ito (Stade Reims), Takumi Minamino (AS Monaco), Takefusa Kubo Real Sociedad), Yuki Soma (Nagoya Grampus)
|Napastnicy
|Daizen Maeda (Celtic), Takuma Asano (Bochum), Ayase Ueda (Cercle Brugge), Shuto Machino (Shonan Bellmare)
Kadra Belgii na mundial 2022
Z dużymi nadziejami do turnieju finałowego mundialu w Katarze przystąpi reprezentacja Belgii. Roberto Martinez powołał 26 zawodników. Prezentujemy skład Belgii na mistrzostwa świata.
|Bramkarze
|Koen Casteels (Wolfsburg), Thibaut Courtois (Real Madryt), Simon Mignolet (Brugge)
|Obrońcy
|Toby Alderweireld (Royal Antwerp), Zeno Debast (Anderlecht), Leander Dendoncker (Aston Villa), Wout Faes (Leicester), Arthur Theate (Rennes), Jan Vertonghen (Benfica), Thomas Meunier (Dortmund), Timothy Castagne (Leicester)
|Pomocnicy
|Wataru Endo (Stuttgart), Hidemasa Morita (Sporting), Ao Tanaka (Fortuna), Gaku Shibasaki (Leganes), Kaoru Mitoma (Brighton), Daichi Kamada (Eintracht), Ritsu Doan (Freiburg), Junya Ito (Reims), Takumi Minamino (Monaco), Takefusa Kubo (Real Sociedad), Yuki Soma (Nagoya)
|Napastnicy
|Michy Batshuayi (Fenerbahce), Charles De Ketelaere (Milan), Jeremy Doku (Rennes), Eden Hazard (Real Madryt), Romelu Lukaku (Inter), Dries Mertens (Galatasaray), Lois Openda (Lens), Leandro Trossard (Brighton)
Kadra Kanady na mundial 2022
Alphonso Davies to bez wątpienia największa gwiazda reprezentacji Kanady na mundial w Katarze. Prezentujemy skład Kanady na mistrzostwa świata,
|Bramkarze
|James Pantemis (Montreal), Milan Borjan (Crvena zvezda), Dayne St. Clair (Minnesota United)
|Obrońcy
|Samuel Adekugbe (Hatayspor), Joel Waterman (Montreal), Alistair Johnston (Montreal), Richie Laryea (Toronto), Kamal Miller (Montreal), Steven Vitoria (Chaves), Derek Cornelius (Panetolikos), Alphonso Davies (Bayern)
|Pomocnicy
|Liam Fraser (Deinze), Ismael Kone (Montreal), Mark-Anthony Kaye (Toronto), David Wotherspoon (St. Johnstone), Jonathan Osorio (Toronto), Atiba Hutchinson (Besiktas), Stephen Eustaquio (Porto), Samuel Piette (Montreal)
|Napastnicy
|Liam Millar (Basel), Lucas Cavallini (Vancouver), Ike Ugbo (Troyes), Tajon Buchanan ( Brugge), Jonathan David (Lille), Cyle Larin ( Brugge), Junior Hoilett (Reading)
Kadra Maroka na mundial 2022
Selekcjoner reprezentacji Maroka Walid Regragui powołał 26 zawodników do turniej w Katarze. Prezentujemy skład Maroka na mistrzostwa świata.
|Bramkarze
|Yassine Bounou (Sevilla), Munir El Kajoui (Al-Wehda), Reda Tagnaouti (Wydad)
|Obrońcy
|Achraf Hakimi (PSG), Noussair Mazraoui (Bayern Monachium), Roman Saiss (Besiktas), Nayef Aguerd (West Ham), Jawad El Yamiq (Real Valladolid), Achraf Dari (Brest), Yahya Attiat Allal (Wydad), Badr Benoun (Qatar SC)
|Pomocnicy
|Sofyan Amrabat (Fiorentina), Selim Amallah (Standard Liege), Azzedine Ounahi (Angers), Abdelhamid Sabiri (Sampdoria), Yahya Jabrane (Wydad), Bilal El Khannouss (Genk), Amine Harit (Marsylia), Ilaias Chair (QPR), Hakim Ziyech (Chelsea)
|Napastnicy
|Youssef En-Nesyri (Sevilla), Abde Ezzalzouli (Osasuna), Walid Cheddira (Bari), Zakaria Aboukhlal (Toulouse), Sofiane Boufal (Angers), Abderrazak Hamdallah (Al-Ittihad)
Kadra Chorwacji na mundial 2022
Reprezentacja Chorwacji jest obok Belgii faworytem do awansu do fazy pucharowej grupy F mundialu w Katarze. O realizację celu minimum jakim jest wyjście z grupy walczyć będą wybrańcy Zlatko Dalicia. Prezentujemy skład Chrowacji na mistrzostwa świata.
|Bramkarze
|Dominik Livaković (Dinamo Zagrzeb), Ivica Ivusić (Osijek), Ivo Grbić (Atletico Madryt)
|Obrońcy
|Domagoj Vida (AEK Ateny), Dejan Lovren (Zenit), Borna Barisić (Rangers), Josip Juranović (Celtic), Josko Gvardiol (RB Lipsk), Borna Sosa (Stuttgart), Josip Stanisić (Bayern), Martin Erlić (Sassuolo), Josip Sutalo (Dinamo Zagrzeb)
|Pomocnicy
|Luka Modrić (Real Madryt), Mateo Kovacić (Chelsea), Marcelo Brozović (Inter), Mario Pasalić (Atalanta), Nikola Vlasić (Torino), Lovro Majer (Rennes), Kristijan Jakić (Eintracht), Luka Sucić (Salzburg)
|Napastnicy
|Ivan Perisić (Tottenham), Andrej Kramarić (Hoffenheim), Bruno Petković (Dinamo Zagrzeb), Mislav Orsić (Dinamo Zagrzeb), Ante Budimir (Osasuna), Marko Livaja (Hajduk)
Kadra Brazylii na mundial 2022
Brazylia uważana jest przez bukmacherów za faworyta do zdobycia mistrzostwa świata. Canarinhos ponownie dysponują pokoleniem świetnych zawodników. Tite na mundial w Katarze powołał 26 piłkarzy. Prezentujemy skład Brazylii na mistrzostwa świata.
|Bramkarze
|Alisson (Liverpool), Ederson (Man City), Weverton (Palmeiras)
|Obrońcy
|Daniel Alves (Pumas), Danilo (Juventus), Alex Telles (Sevilla), Alex Sandro (Juventus), Bremer (Juventus), Eder Militao (Real Madryt), Marquinhos (PSG), Thiago Silva (Chelsea)
|Pomocnicy
|Casemiro (Man Utd), Everton Ribeiro (Flamengo), Bruno Guimaraes (Newcastle), Fabinho (Liverpool), Fred (Man Utd), Lucas Paqueta (West Ham United)
|Napastnicy
|Antony (Man Utd), Gabriel Jesus (Arsenal), Gabriel Martinelli (Arsenal), Neymar (PSG), Pedro (Flamengo), Raphinha (FC Barcelona), Richarlison (Tottenham), Rodrygo (Real Madryt), Vinicius Junior (Real Madryt)
Kadra Serbii na mundial 2022
Przed trudnym zadaniem stoi reprezentacja Serbii, która w fazie grupowej będzie musiała rywalizować między innymi z Brazylią i Szwajcarią. Powołania od Dragana Stojkovicia otrzymało 26 zawodników. Prezentujemy skład Serbii na mistrzostwa świata.
|Bramkarze
|Marko Dmitrovic (Sevilla), Predrag Rajkovic (Mallorca), Vanja Milinkovic-Savic (Torino)
|Obrońcy
|Stefan Mitrovic (Getafe), Nikola Milenkovic (Fiorentina), Strahinja Pavlovic (Salzburg), Milos Veljkovic (Werder), Filip Mladenovic (Legia), Strahinja Erakovic (Crvena Zvezda), Srdjan Babic (Almeria)
|Pomocnicy
|Nemanja Gudelj (Sevilla), Sergej Milinkovic-Savic (Lazio), Sasa Lukic (Torino), Marko Grujic (Porto), Filip Kostic (Juventus), Uros Racic (Braga), Nemanja Maksimovic (Getafe), Ivan Ilic (Verona), Andrija Zivkovic (PAOK), Darko Lazovic (Verona)
|Napastnicy
|Dusan Tadic (Ajax), Aleksandar Mitrovic (Fulham), Dusan Vlahovic (Juventus), Filip Duricic (Sampdoria), Luka Jovic (Fiorentina), Nemanja Radonjic (Torino)
Kadra Szwajcarii na mundial 2022
Prowadzona przez Murata Yakina reprezentacja Szwajcarii za cel stawia sobie awans do fazy pucharowej. W kadrze zespołu na mundial w Katarze znalazło się 26 zawodników. Prezentujemy skład Szwajcarii na mistrzostwa świata.
|Bramkarze
|Yann Sommer (M’gladbach), Jonas Omlin (Montpellier), Gregor Kobel (Dortmund), Philipp Koehn (Salzburg)
|Obrońcy
|Ricardo Rodriguez (Torino), Fabian Schaer (Newcastle), Manuel Akanji (Manchester City), Nico Elvedi (M’gladbach), Silvan Widmer (Mainz), Eray Coemert (Valencia).
|Pomocnicy
|Xherdan Shaqiri (Chicago Fire), Granit Xhaka (Arsenal), Remo Freuler (Nottingham), Denis Zakaria (Chelsea), Djibril Sow (Eintracht), Renato Steffen (Lugano), Edimilson Fernandes (Mainz), Fabian Frei (Basel), Michel Aebischer (Bologna), Ardon Jashari (Luzern), Fabian Rieder (Young Boys)
|Napastnicy
|Haris Seferović (Galatasaray), Breel Embolo (Monaco), Ruben Vargas (Augsburg), Christian Fassnacht (Young Boys), Noah Okafor (Salzburg)
Kadra Kamerunu na mundial 2022
Reprezentacja Kamerunu jest uważana za outsidera grupy G mundialu w Katarze. Drużyna prowadzona przez Rigoberta Songa będzie starała się napsuć krwi faworytom. Postarać się o to ma 26 powołanych zawodników. Prezentujemy skład Kamerunu na mistrzostwa świat.
|Bramkarze
|Andre Onana (Inter), Devis Epassy (Abha Club), Simon Ngapandouetnbu (Marsylia)
|Obrońcy
|Jean-Charles Castelletto (Nantes), Enzo Ebosse (Udinese), Collins Fai (Al Tai), Olivier Mbaizo (Philadelphia Union), Nicolas Nkoulou (Aris), Tolo Nouhou (Seattle Sounders), Christopher Wooh (Rennes)
|Pomocnicy
|Andre-Frank Zambo Anguissa (Napoli), Martin Hongla (Verona), Pierre Kunde (Olympiakos), Olivier Ntcham (Swansea), Gael Ondoua (Hannover), Samuel Oum Gouet (Mechelen)
|Napastnicy
|Vincent Aboubakar (Al Nassr), Eric-Maxime Choupo Moting (Bayern Monachium), Christian Bassogog (Shanghai Shenhua), Souaibou Marou (Coton Sport), Bryan Mbeumo (Brentford), Nicolas Moumi Ngamaleu (Young Boys), Jerome Ngom (Colombe Dja), Georges-Kevin Nkoudou (Besiktas), Jean-Pierre Nsame z(Young Boys), Karl Toko Ekambi (Lyon).
Kadra Portugalii na mundial 2022
Z Cristiano Ronaldo w składzie do mundialu w Katarze przystąpi reprezentacja Portugalii. Fernando Santos powołał 26 zawodników. Przedstawiamy skład Portugalii na mistrzostwa świata.
|Bramkarze
|Diogo Costa (Porto), Jose Sa (Wolverhampton), Rui Patricio (Roma)
|Obrońcy
|Diogo Dalot (Man Utd), Joao Cancelo (Man City), Danilo Pereira (PSG), Pepe (Porto), Ruben Dias (Man City), Antonio Silva (Benfica), Nuno Mendes (PSG), Raphael Guerreiro ( Dortmund)
|Pomocnicy
|Joao Palhinha (Fulham), Ruben Neves (Wolverhampton), Bernardo Silva (Man City), Bruno Fernandes (Man United), Joao Mario (Benfica), Matheus Nunes (Wolverhampton), Otavio Monteiro (Porto), Vitinha (PSG), William Carvalho (Real Betis)
|Napastnicy
|Andre Silva (RB Lipsk), Cristiano Ronaldo (Man United), Goncalo Ramos (Benfica), Joao Felix (Atletico), Rafael Leao (Milan), Ricardo Horta (Braga)
Kadra Ghany na mundial 2022
Selekcjoner reprezentacji Ghany Otto Addo w poniedziałek 14 listopada ogłosił kadrę swojego zespołu na katarski mundial. Wśród powołanych znalazł się między innymi Inaki Williams. Przedstawiamy skład Ghany na mistrzostwa świata.
|Bramkarze
|Lawrence Ati-Zigi (St Gallen), Danlad Ibrahim (Asante Kotoko), Manaf Nurudeen (Eupen)
|Obrońcy
|Joseph Aidoo (Celta), Daniel Amartey (Leicester), Abdul-Rahman Baba (Reading), Alexander Djiku (Strasbourg), Tariq Lamptey (Brighton), Gideon Mensah (Auxerre), Denis Odoi (Brugge), Mohammed Salisu (Southampton), Alidu Seidu (Clermont Foot)
|Pomocnicy
|Andre Ayew (Al Sadd), Mohammed Kudus (Ajax), Daniel-Kofi Kyereh (Freiburg), Elisha Owusu (Gent), Thomas Partey (Arsenal), Salis Abdul Samed (Lens)
|Napastnicy
|Daniel Afriyie (Hearts of Oak), Jordan Ayew (Crystal Palace), Osman Bukari (Crvena Zvezda), Issahaku Abdul Fatawu (Sporting), Antoine Semenyo (Bristol City), Kamal Sowah (Brugge), Kamaldeen Sulemana (Rennes), Inaki Williams (Athletic Bilbao)
Kadra Urugwaju na mundial 2022
Urugwaj jest jednym z zespołów, które mogą namieszać w turnieju finałowym. Wystarczy spojrzeć na drużynę jaką do swojej dyspozycji będzie miał selekcjoner Diego Alonso. Przedstawiamy skład Urugwaju na mistrzostwa świata.
|Bramkarze
|Fernando Muslera (Galatasaray), Sergio Rochet (Nacional), Sebastian Sosa (Independiente)
|Obrońcy
|Ronald Araujo (Barcelona), Martin Caceres (LA Galaxy), Sebastian Coates (Sporting), Jose Gimenez (Atletico Madryt), Diego Godin (Velez Sarsfield), Mathias Olivera (Napoli), Jose Luis Rodriguez (Nacional), Guillermo Varela (Flamengo), Matias Vina (Roma)
|Pomocnicy
|Giorgian de Arrascaeta (Flamengo), Rodrigo Bentancur (Tottenham), Nicolas de la Cruz (River Plate), Lucas Torreira (Galatasaray), Manuel Ugarte (Sporting), Federico Valverde (Real Madryt), Matias Vecino (Lazio)
|Napastnicy
|Agustin Cannobio (Athletico Paranaense), Edinson Cavani (Valencia), Maxi Gomez (Trabzonspor), Darwin Nunez (Liverpool), Facundo Pellistri (Man Utd), Luis Suarez (Nacional), Facundo Torres (Orlando City).
Kadra Korei Południowej na mundial 2022
Prowadzona przez Paulo Bento reprezentacja Korei Południowej będzie starała się urwać punkty faworyzowanym rywalom w grupie G. Prezentujemy skład Korei na mistrzostwa świata.
|Bramkarze
|Kim Seung-Gyu (Al-Shabab), Jo Hyeon-Woo (Ulsan Hyundai), Song Bum-Keun (Jeonbuk Motors)
|Obrońcy
|Kim Min-Jae (Napoli), Kim Jin-Su (Jeonbuk Motors), Hong Chul (Daegu FC), Kim Moon-Hwan (Jeonbuk Motors), Yoon Jong-Gyu (FC Seoul), Kim Young-Gwon (Ulsan Hyundai), Kim Tae-Hwan (Ulsan Hyundai), Kwon Kyung-Won (Gamba Osaka), Cho Yu-Min (Daejon Citizen)
|Pomocnicy
|Jung Woo-Young (Al-Sadd), Na Sang-Ho (FC Seoul), Paik Seung-Ho (Jeonbuk Motors), Son Jun-Ho (Shandong Taishan), Song Min-Kyu (Jeonbuk Motors), Kwon Chang-Hoon (Gimcheon Sangmu), Lee Jae-Sung (Mainz), Hwang Hee-Chan (Wolverhampton), Hwang In-Beom (Olympiakos), Jeong Woo-Yeong (Freiburg), Lee Kang-In (Mallorca)
|Napastnicy
|Hwang Ui-Jo (Olympiakos), Cho Gue-Sung (Jeonbuk Motors), Son Heung-Min (Tottenham)
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