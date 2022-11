PressFocus Na zdjęciu: Hugo Lloris

Hugo Lloris przyznał, że jego zdaniem na piłkarzy wywierana jest zbyt duża presja, by w udzielanych wywiadach potępiali organizatorów mistrzostw świata, czyli Katar.

Piłkarze przed mundialem często pytani są o kwestie poza sportowe

Hugo Lloris twierdzi, że na zawodnikach wywierana jest zbyt duża presja

Kapitan reprezentacji Francji apeluje, by piłkarzom pozwolono skupić się na sportowej rywalizacji

Lloris prosi, by zawodnicy mogli skupić się na graniu w piłkę

Im bliżej mistrzostw świata w Katarze tym częściej krytykuje się organizatorów turnieju. Zamiast sportowej rywalizacji na pierwszym planie często pojawiają się kontrowersyjne informacje dotyczące łamania praw człowieka, stosunku do osób homoseksualnych, a także mówi się o wielu innych zastrzeżeniach do gospodarza mundialu. Opinia publiczna wymusza także na samych zawodnikach jasnych deklaracji, a przede wszystkim potępienia organizatorów..

Hugo Lloris uważa, że zbyt wiele wymaga od sportowców, by wypowiadali się na temat kontrowersji wokół gospodarza. Bramkarz będzie jednym z dziewięciu kapitanów europejskich reprezentacji, którzy podczas turnieju będą nosić tęczową opaskę.

FIFA napisała w ostatnich tygodniach do wszystkich 32 krajów uczestniczących w mistrzostwach świata, prosząc o skupienie się tylko i wyłącznie na futbolu. Francuz uważa, że ciężar nie powinien spoczywać na graczach.

– Szczerze mówiąc, zgadzam się z tym oświadczeniem. Na zawodnikach ciąży zbyt duża presja. Jesteśmy na dole łańcucha. Jeśli trzeba wywierać presję, to przede wszystkim musiało to być 10 lat temu. Teraz jest już za późno. Musisz zrozumieć, że dla graczy taka okazja zdarza się co cztery lata i chcesz ją wykorzystać odnosząc sukces. Uwaga musi być skupiona na boisku. Reszta należy do polityków. Jesteśmy sportowcami – zdecydowanie przyznał Lloris.

Hugo Lloris wraz z reprezentacją Francji będzie bronił w Katarze wywalczonego w 2018 roku w Rosji mistrzostwa świata.

