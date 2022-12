fot. PressFocus Na zdjęciu: Lionel Messi

Reprezentacja Argentyny wygrała we wtorek wieczorem swoje piątek spotkanie na mistrzostwach świata w Katarze. Tymczasem na temat świetnego występu Lionela Messiego kilka słów wyraził Sergio Aguero. Były piłkarz nie szczędził pochwał w kierunku 35-latka.

Lionel Messi zrobił różnicę w starciu Argentyny z Chorwacją

Na temat zawodnika PSG kilka słów w rozmowie z Sebastianem Vignolo z ESPN wyraził Sergio Aguero

101-krotny reprezentant kraju między innymi przeanalizował sytuację z drugim golem dla Argentyny

Aguero zachwycony Messim

Reprezentacja Argentyny wywalczyła awans do finału katarskiego mundialu. W związku z tym cel minimum Albiceleste już osiągnęli. Chociaż powszechnie wiadomo, że Argentyna nie zadowoli sie wicemistrzostwem, więc liczy tylko na triumf. Tymczasem w ostatnich tygodniach kluczową postacią Albiceleste jest Lionel Messi, którego bardzo chwalił Sergio Aguero w rozmowie z Sebastianem Vignolo z ESPN.

– Reprezentacja Argentyny zagrała bardzo spokojnie, czekając na odpowiedni na ten moment. Do pierwszego gola nie naciskała mocno – mówił były napastnik FC Barcelony, czy Man City.

– W pewnym momencie wszyscy widzieliśmy, gdy Lionel Messi złapał się za ścięgno podkolanowe i przywodziciela. Trochę się przestraszyliśmy. Nie wiem, skąd on ma tyle siły – kontynuował Argentyuńczyk.

Aguero pozwolił sobie też na analizę zachowania Messiego na boisku przy drugim golu dla Albiceleste. – Zatrzymał się, ponieważ przy dużych odległościach nie jest tak szybki. Dlatego zatrzymuje się i zaczyna od nowa. Jeśli będzie kontynuował, obrona położy na nim swoje ciało, w końcu to przewidzi i to wszystko. Zwalnia, ponieważ wie, że jego prędkość jest niewielka. Zawsze to robi. Jest coraz lepszy w tym, co robi. To niesamowite. Gdy gra, wygląda jak 25-latek – zakończył 101-krotny reprezentant Argentyny.

