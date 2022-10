PressFocus Na zdjęciu: Philippe Coutinho

Philippe Coutinho nie otrzyma powołania do reprezentacji Brazylii na zbliżające się mistrzostwa świata – uważa kataloński dziennik “Sport”.

Tite stracił cierpliwość do Philippe Coutinho

Skrzydłowy miał dobry początek w Aston Villi

Z biegiem czasu dyspozycja 30-latka była coraz gorsza

Mundial nie dla Philippe Coutinho?

Jak informują dziennikarze katalońskiego dziennika “Sport”, Philippe Coutinho najpewniej nie zagra na mistrzostwach świata w Katarze, które startują już 20 listopada. Selekcjoner Brazylijczyków Tite, który często powoływał 30-latka, aby ten na zgrupowaniach odzyskiwał formę, stracił już do niego cierpliwość i raczej nie zabierze go na mundial.

Miejsce w kadrze “Canarinhos” na MŚ za skrzydłowego mogącego grać także w środku pola zapewne zajmie ktoś z dwójki – Everton Ribeiro (Flamengo) lub Roberto Firmino (Liverpool). Philippe Coutinho, którego początek na Villa Park był bardzo obiecujący, z biegiem czasu gasł podobnie jak cała drużyna Stevena Gerrarda.

Zobacz również:

Niedawno tę angielską ekipę przejął Unai Emery, który być może tchnie nowe życie w Aston Villę oraz przy okazji skorzysta na tym popularny “Cou”. Do mundialu pozostało jednak już tylko nieco ponad 20 dni, więc na aż tak szybki powrót do odpowiedniej dyspozycji byłego zawodnika Liverpoolu czy Barcelony raczej nie ma co liczyć.

Philippe Coutinho podczas trwającego sezonu rozegrał 12 meczów, ale ani razu nie trafił do siatki i nie zaliczył też żadnej asysty. Portal “Transfermarkt” wycenia 69-krotnego reprezentanta Brazylii na 20 milionów euro.

Czytaj więcej: