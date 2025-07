fot. PressFocus Na zdjęciu: Szymon Grabowski

ŁKS – Znicz, gdzie oglądać?

ŁKS Łódź ma za sobą udane przygotowania do nowego sezonu. Drużyna została wzmocniona i pod wodzą Szymona Grabowskiego zamierza walczyć o awans do Ekstraklasy. Znicz Pruszków z kolei ma nadzieję na solidną formę i utrzymanie na poziomie pierwszoligowym, a w dłuższej perspektywie być może nawet sprawienie niespodzianki. Faworytem piątkowego meczu będą jednak gospodarze z Łodzi.

ŁKS – Znicz, transmisja TV

Piątkowy mecz ŁKS – Znicz Pruszków rozpocznie się o godzinie 20:30. Nie będzie telewizyjnej transmisji tej rywalizacji.

ŁKS – Znicz, transmisja online

Spotkanie można za to śledzić w internecie na stronie sport.tvp.pl i w aplikacji TVP Sport. Ponadto starcie w ramach pierwszej kolejki Betclic 1. Ligi można obejrzeć w usłudze Betclic TV. Aby uzyskać do niej dostęp, należy tutaj zarejestrować konto w Betclic z kodem promocyjnym GOALPL. Należy pamiętać, że minimalna wpłata u tego bukmachera to tylko 2 zł.

Podając podczas rejestracji w Betclic kod promocyjny GOALPL, otrzymasz również możliwość skorzystania z zakładu bez ryzyka w wysokości 50 zł.

ŁKS – Znicz, kto wygra?

ŁKS – Znicz, kursy bukmacherskie

Faworytem piątkowego meczu według bukmacherów jest ŁKS Łódź. Kurs na wygraną gospodarzy wynosi 1.80. W przypadku ewentualnego zwycięstwa Znicza Pruszków jest to 4.45. Przy okazji tego starcia zachęcamy do skorzystania z oferty bukmachera Betclic. Rejestrując się w Betclic z naszym kodem promocyjnym GOALPL możesz skorzystać z zakładu bez ryzyka.

ŁKS Łódź Znicz Pruszków Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 18 lipca 2025 16:29 .

Gdzie oglądać mecz ŁKS – Znicz? Mecz można śledzić w internecie na stronie sport.tvp.pl, w aplikacji TVP Sport oraz usłudze Betclic TV. Kiedy odbędzie się mecz ŁKS – Znicz? Spotkanie ŁKS – Znicz rozpocznie się w piątek o godzinie 20:30.

