W środę zapadną kolejne rozstrzygnięcia w walce o awans do fazy pucharowej Ligi Mistrzów. Jedną z grup, w której możemy poznać kolejną drużynę, która zapewni sobie awans, jest grupa C, w której występuje między innymi Barcelona. W środę (26 października) rozegrane zostaną kolejne spotkania fazy grupowej Ligi Mistrzów Z grupy C pewny awansu do fazy pucharowej

Czytaj dalej…