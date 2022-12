PressFocus Na zdjęciu: Piotr Zieliński

Polska przegrała z Francją 1:3 i odpadła z mistrzostw świata w Katarze. Niedosyt po tym meczu czuje Piotr Zieliński.

Dobre spotkanie z Francją rozegrał Piotr Zieliński

Pomocnik polskiej kadry wie, że on i jego zespół mógł osiągnąć więcej

Zieliński docenia jednak udział w 1/8 finału mundialu

Zieliński chwali kolegów za mecz z Francją

Zupełnie inną reprezentację Polski zobaczyliśmy w meczu 1/8 finału mundialu z Francją. Wcześniej podopieczni Czesława Michniewicza grali zachowawczo, a ich poczynania oglądało się z trudem. Tymczasem przeciwko Trójkolorowym, biało-czerwoni potrafili stworzyć sobie sytuacje strzeleckie. Zmianę w grze naszej kadry skomentował Piotr Zieliński.

– To my dzisiaj lepiej rozgrywaliśmy piłkę. Nie traciliśmy jej od razu. Wiadomo, że zdarzały się też błędy, ale porównując do meczu z Argentyną, gdy praktycznie każda piłka była stratą i nie potrafiliśmy wyjść z własnej połowy, dzisiaj nam się to udawało. Argentyńczycy też zostawiali dużo miejsca, ale tego nie wykorzystywaliśmy. Dziś wyglądało to lepiej – przyznał pomocnik reprezentacji Polski. Czuł on niedosytu z powodu porażki, ale podkreślił, że 1/8 finału mundialu to i tak sukces.

– Cieszymy się z tego, że wyszliśmy z grupy. Dzisiaj można było powalczyć o coś więcej, były ku temu sytuacje. Ale uważam, że spotkanie było dobre w naszym wykonaniu. Szkoda, że to się już dla nas kończy, ale po 36 latach Polska w końcu mogła cieszyć się z wyjścia z grupy na mundialu – rzekł Zieliński.

