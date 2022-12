fot. Grzegorz Wajda Na zdjęciu: Robert Lewandowski

Robert Lewandowski pożegnał się z Katarem golem przeciwko Francji. Kapitan naszej kadry został zapytany o to, czy zagra jeszcze na mundialu.

1:3 z Francją przegrała reprezentacja Polski

Zespół Czesława Michniewicza odpadł w 1/8 finału mundialu

Robert Lewandowski zabrał głos na temat tego, czy to dla niego ostatnie mistrzostwa świata

Lewandowski: daliśmy z siebie wszystko

Reprezentacja Polski pożegnała się z mistrzostwami świata. Biało-czerwoni przegrali z Francją 1:3, chociaż zagrali dobre spotkanie. Zespół Czesława Michniewicza dał z siebie wszystko, co podkreśla Robert Lewandowski.

– Jeśli patrzymy przez pryzmat meczu i tego jak zagraliśmy, to daliśmy z siebie wszystko. Walczyliśmy, stworzyliśmy kilka sytuacji, szczególnie w pierwszej połowie. Takie naprawdę stuprocentowe. Szkoda, że nie wpadło Walczyliśmy, próbowaliśmy odpierać te ataki Francuzów. Nawet po bramce próbowaliśmy grać. To było za mało na dzisiaj. Brakowało paru elementów, zwłaszcza przy stałych fragmentach gry. Najważniejsze, że próbowaliśmy. Strzeliliśmy bramkę na koniec. To też dodatkowy bodziec – powiedział kapitan naszej kadry. – Szkoda tej pierwszej bramki, gdzie był moment, że za bardzo się cofnęliśmy. Byliśmy statyczni blisko pola karnego. Niepotrzebnie złamaliśmy linię spalonego, zamiast kryć do końca. Te przestrzenie zrobiły się za duże – wyjaśnił Lewandowski.

Kapitan naszej kadry na mundialu strzelił dwa gole. Okazję do poprawienia swojego dorobku będzie miał podczas turnieju w 2026 roku. Czy Lewandowski będzie wówczas częścią reprezentacji Polski? – Jest jeszcze daleka droga. Radość z gry jest potrzebna. To będzie ważny element, nawet niedalekiej przyszłości, bo oczywiście, jak atakujemy, próbujemy, to inaczej jest. Jak gramy bardzo defensywnie, to tej radości takiej nie ma. Wiele czynników na to wpływa – powiedział Lewandowski, tłumacząc co może przekonać go do kontynuowania przygody w reprezentacji Polski.

𝐀𝐥𝐚𝐫𝐦𝐮𝐣𝐚̨𝐜𝐚 𝐰𝐲𝐩𝐨𝐰𝐢𝐞𝐝𝐳́ 𝐑. 𝐋𝐞𝐰𝐚𝐧𝐝𝐨𝐰𝐬𝐤𝐢𝐞𝐠𝐨:



"Do kolejnego mundialu jeszcze daleka droga. Potrzebna jest radość z gry, nawet w niedalekiej przyszłości. Gdy próbujemy atakować jest inaczej, gdy gramy defensywnie tej radości nie ma." #Mundialove pic.twitter.com/8NeiYW094A — TVP SPORT (@sport_tvppl) December 4, 2022

