fot. PressFocus

W związku ze zbliżającymi się mistrzostwami świata w Katarze FIFA wystosowała apel skierowany do wszystkich uczestników imprezy, aby nie skupiać się na sytuacji politycznej w kraju organizatora – informuje Sky News.

Organizacja mistrzostw świata w Katarze od dawna budzi ogromne kontrowersje

FIFA apeluje, aby na czas imprezy nie skupiać się na sytuacji politycznej

Mundial rozpocznie się już 20 listopada

FIFA chce skupić się na piłce nożnej

Wybór Kataru na organizatora tegorocznych mistrzostw świata budzi ogromne kontrowersje. Dotyczą one przede wszystkim łamania praw człowieka, a także licznych sytuacji, w których robotnicy tracili życie przy budowie infrastruktury koniecznej do rozegrania imprezy. Nieustannie docierają do nas informacje o kolejnych ofiarach.

Z wielu stron docierają głosy o bojkocie mundialu, a pewna grupa uczestników planuje zaakcentować swój sprzeciw wobec wydarzeń, do jakich dochodzi wewnątrz azjatyckiego kraju. FIFA dotychczas bezczynnie przyglądała się rozwoju sytuacji, lecz postanowiła wystosować list do przedstawicieli wszystkich reprezentacji, w którym nawołuje do całkowitego skupienia się na piłce nożnej.

“Mistrzostwa Świata FIFA w Katarze są już tuż za rogiem, a emocje związane z najważniejszym na świecie festiwalem piłki nożnej narastają na całym świecie, gdy odliczamy dni do rozpoczęcia turnieju w Doha, w niedzielę 20 listopada 2022 roku.

FIFA pragnie zapewnić, że w Katarze wszystko zostało przygotowane tak, by każdy uczestniczący w turnieju naród miał jak największe szanse na osiągnięcie sukcesu na końcowym etapie imprezy. Osiem najnowocześniejszych stadionów, na których rozegrane zostaną 64 mecze FIFA World Cup Qatar 2022, zapewni idealną platformę dla największego wydarzenia sportowego na świecie.

Więc proszę, skupmy się teraz na piłce nożnej!

Wiemy, że piłka nożna nie żyje w próżni i równie dobrze zdajemy sobie sprawę z tego, że na całym świecie jest wiele wyzwań i trudności natury politycznej. Ale proszę, nie pozwólcie, by futbol był wciągany w każdą ideologiczną lub polityczną bitwę, jaka istnieje.

W FIFA staramy się szanować wszystkie opinie i przekonania, nie udzielając lekcji moralnych reszcie świata. Jedną z wielkich mocnych stron świata jest jego różnorodność, a włączenie w nią cokolwiek, oznacza szacunek dla tej różnorodności. Żaden naród, kultura czy naród nie są „lepsze” od innych. Ta zasada jest kamieniem węgielnym wzajemnego szacunku i niedyskryminacji. I to jest również jedna z podstawowych wartości futbolu. Więc proszę, pamiętajmy o tym wszyscy i niech futbol zajmie centralne miejsce” – czytamy w liście skierowanym do uczestników mundialu.

Mistrzostwa świata rozpoczną się już 20 listopada, a na mecz otwarcia zaplanowano starcie Kataru z Ekwadorem. W fazie grupowej reprezentacja Polski zmierzy się z Argentyną, Meksykiem oraz Arabią Saudyjską.

