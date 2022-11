PressFocus Na zdjęciu: Australia

Australia pokonała 1:0 Danię w ostatnim meczu fazy grupowej mistrzostw świata i sensacyjnie zameldowała się w 1/8 finału. Duńczycy pożegnali się tym samym z mistrzostwami świata i wracają do domu. Tunezja zrobiła wszystko, co mogła, bowiem wygrała z Francją (1:0), ale to nie wystarczyło do awansu do kolejnej fazy turnieju.

Grupa D: Australia awansowała do fazy pucharowej

Dania potrzebowała zwycięstwa w meczu z Australią, by awansować do kolejnej rundy. Mecz w pierwszej połowie przebiegał pod dyktando właśnie Duńczyków, którzy przejęli kontrolę w środkowej strefie, ale jeśli chodzi o sytuacje podbramkowe to był bardzo wyrównany. Dania była bliska objęcia prowadzenia, ale zabrakło skuteczności. Po zmianie stron przebieg spotkania nie uległ zmianie, jednak Kangury dość niespodziewanie objęły prowadzenie w 60. minucie po szybkiej kontrze. Dania, która grała od tego momentu pod sporą presją nie potrafiła już odmienić losów spotkania. Popełniała sporo błędów i wolno rozgrywała akcje. Australia zasłużenie wygrała 1:0 i awansowała do kolejnej rundy.

Grupa D: Tunezja sensacyjnie wygrała z Francją, ale to nic nie dało

Reprezentacja Tunezji pokonała Francję wynikiem 1:0 w spotkaniu w ramach trzeciej kolejki fazy grupowej mistrzostw świata w Katarze. Decydującego gola w tym meczu strzelił Wahbi Khazri. Było to słodko-gorzkie zwycięstwo drużyny z Afryki, ponieważ ostatecznie wygrana nad dużo bardziej utytułowanym rywalem nie dała awansu do 1/8 finału mundialu. Australia bowiem ograła Danię (1:0).

Wyniki środowych meczów mistrzostw świata (30 listopada):

16:00 Australia – Dania 1:0 (0:0)

1:0 Leckie 60′

16:00 Tunezja – Francja 1:0 (0:0)

1:0 Khazri 58′

20:00 Arabia Saudyjska – Meksyk

20:00 Polska – Argentyna

