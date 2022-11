Pressfocus Na zdjęciu: Reprezentanci Senegalu

Po spotkaniach fazy grupowej w tabeli grupy A poznaliśmy dwóch kolejnych uczestników fazy pucharowej mundialu w Katarze. Pewnie z Katarem 2:0 wygrała Holandia, która zajęła pierwsze miejsce w grupie A. Zaraz za nią uplasował się Senegal, który w ostatniej kolejce wygrał z Ekwadorem, wyprzedzając tym samym zespół z Ameryki Południowej.

Holandia – Katar: Oranje wygrali minimalnym nakładem sił

W dość sennym tempie toczyło się starcie reprezentacji Holandii z Katarem. Oranje nie mieli ochoty forsować tempa, ale też nie musieli tego robić. Rywal był na tyle słaby, że niewielkim nakładem sił udało im się zanotować jedno trafienie w pierwszej połowie, a potem podwyższyć wynik na 2:0 w drugiej. Wynik otworzył w 26 minucie rewelacyjny podczas mundialu Cody Gakpo. W 49 minucie trafił też Frenkie de Jong, który na dobrą sprawę dobijał jedynie do bramki wcześniejszy strzał Memphisa Depaya.

Ekwador – Senegal: Lwy Terangi wydarły rywalom awans

Przed rozpoczęciem spotkania w dużo lepszej sytuacji w grupie był Ekwador, który zajmował drugą pozycję. Trójkolorowi we wtorek zawiedli i przegrali 1:2 z reprezentacją Senegalu. Rywale prowadzenie objęli zaraz przed przerwą. Z rzutu karnego trafił Ismaila Sarr. Po zmianie stron nadzieje w zespole Ekwadoru odżyły, gdy wynik wyrównał Moises Caicedo. Radość nie trwała zbyt długo, bo już 2 minuty później to znów Senegal, był na prowadzeniu. Kalidou Koulibaly z bliskiej odległości pokonał Galindeza i zapewnił swojej reprezentacji awans do fazy pucharowej.

Krótko trwała radość Ekwadoru! Senegal wychodzi na prowadzenie po golu Kalidou Koulibaly'ego! 😎

Mundial: wyniki dzisiejszych meczów – wtorek 29.11

Holandia – Ekwador 2:0 (1:0)

1-0 Gakpo 26′

2-0 de Jong 49′

Ekwador – Senegal 1:2 (0:1)

0-1 Sarr (k) 44′

1-1 Caicedo 67′

1-2 Koulibaly 70′

