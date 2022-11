PressFocus Na zdjęciu: Kamerun - Serbia

W pierwszym poniedziałkowym spotkaniu Kamerun zremisował z Serbią 3:3 po bardzo emocjonującym widowisku. Sprawdź wyniki dzisiejszych spotkań.

Kamerun – Serbia: wielkie emocje i grad goli

Dla obu reprezentacji po porażce w pierwszym spotkaniu mistrzostw świata poniedziałkowa rywalizacja była starciem o wszystko. Mecz Kamerunu z Serbią rozpoczął się dość spokojnie, ale wraz z upływem minut stawał się coraz bardziej emocjonujący. Prowadzenie w tym pojedynku dość niespodziewanie objął Kamerun, ale Serbowie tuż przed przerwą zdobyli dwie bramki i to Orły schodziły do szatni w lepszych nastrojach. Po zmianie stron bardzo ładną akcję Serbów wykończył Mitrović, który podwyższył na 3:1 w 53. minucie. Gdy wydawało się, że Nieposkromione Lwy już się nie podniosą najpierw w 63. minucie Aboubakar zdobył bramkę kontaktową, a parę minut później do wyrównania doprowadził Choupo-Moting. Obie reprezentacje do ostatnich minut walczyły o zmianę rezultatu, ale bezskutecznie. Podział punktów z pewnością nie satysfakcjonuje żadnej z drużyn.

Mundial: wyniki dzisiejszych meczów – poniedziałek 28.11

Kamerun – Serbia 3:3 (1:2)

1-0 Castelletto 29′

1-1 Pavlović 45’+1

1-2 Milinković-Savić 45’+3

1-3 Mitrović 53′

2-3 Aboubakara 63′

3-3 Choupo-Moting 66′

Korea Południowa – Ghana

Brazylia – Szwajcaria

Portugalia – Urugwaj