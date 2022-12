fot. PressFocus Na zdjęciu: Belgia - Chorwacja

Podsumowanie czwartkowych spotkań mistrzostw świata w Katarze. Poznaliśmy rezultaty w grupie F. Maroko sprawiło ogromną sensację, zdobywając pierwsze miejsce w tabeli i odprawiając z kwitkiem Belgów, którzy bezbramkowo zremisowali z Chorwacją.

Belgia jedzie do domu

Reprezentacja Belgii skomplikowała sobie sytuację po porażce z Marokiem. Do awansu potrzebowała zwycięstwa przeciwko Chorwatom, co było dosyć trudnym zadaniem, biorąc pod uwagę jej dotychczasową grę na mistrzostwach świata w Katarze. Co prawda więcej okazji stwarzali sobie Belgowie, ale wykazywali się ogromną nieskutecznością. Awans swojej drużynie mógł zapewnić wprowadzony na boisko po przerwie Romelu Lukaku, który trzykrotnie stanął przed dogodną okazją do zdobycia gola. Na jego nieszczęście nie wykorzystał żadnej z nich, a bezbramkowy remis poskutkował trzecim miejscem i zaskakującym odpadnięciem z turnieju już po fazie grupowej. Chorwacji ten wynik wystarczył do awansu z drugiej lokaty.

Wielki sukces Maroka

W zupełnie innych nastrojach do ostatniego grupowego spotkania przystępowało Maroko, które miało wszystko we własnych nogach. Kanada nie miała już szans na awans do fazy pucharowej, lecz nie zamierzała odpuszczać swoim rywalom. Po ogromnym błędzie Milana Borjana musiała odrabiać straty już od czwartej minuty. W 23. minucie reprezentacja Maroka uderzyła po raz drugi i wydawało się, że nie stanie jej się już nic złego. Jeszcze przed przerwą Kanadyjczycy zdobyli bramkę kontaktową, lecz na tym strzelanie się skończyło. Marokańczycy kończą fazę grupową z siedmioma punktami, pokonując tym samym w bezpośredniej rywalizacji wicemistrzów świata oraz trzecią drużynę poprzedniego mundialu.

Wyniki czwartkowych meczów mistrzostw świata (1 grudnia):

16:00 Chorwacja – Belgia 0:0 (0:0)

16:00 Kanada – Maroko 1:2 (1:2)

40′ Aguerd – 4′ Ziyech, 23′ En Nesyri

20:00 Kostaryka – Niemcy

20:00 Japonia – Hiszpania