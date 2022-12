fot. PressFocus Na zdjęciu: Karim Benzema

Gęstnieje atmosfera wokół reprezentacji Francji przed finałem mistrzostw świata w Katarze. Karim Benzema w wymowny sposób skomentował odmowę Zinedine’a Zidane’a, który nie skorzysta z zaproszenia i nie przyjedzie na kluczowe spotkanie z Argentyną.

Didier Deschamps nie zamierza korzystać z Karima Benzemy przy okazji finału mistrzostw świata

Stosunki między napastnikiem a selekcjonerem są napięte

Zawodnik Realu Madryt skomentował decyzję Zinedine’a Zidane’a

Benzema w konflikcie z federacją?

Reprezentacja Francji w niedzielę zagra o obronę mistrzowskiego tytułu. Po pokonaniu Maroka 2-0 udało się awansować do finału mistrzostw świata, gdzie “Trójkolorowi” zmierzą się z Argentyną.

Od początku turnieju Francuzi muszą radzić sobie bez Karima Benzemy, którego całą jesień nie opuszczały problemy zdrowotne. Z medialnych doniesień wynikało, że wielu zawodników cieszy się takim obrotem spraw, bowiem niekoniecznie akceptuje obecność napastnika w kadrze. Wrócił on więc do klubu, gdzie trenuje już bez żadnych ograniczeń.

Mając na uwadze, że Didier Deschamps nie zdecydował się zastępować kontuzjowanego Benzemy, w dalszym ciągu znajduje się on na liście powołanych. Oznacza to, że w przypadku powrotu do zdrowia, mógłby zagrać w niedzielnym finale. Selekcjoner nie zamierza jednak korzystać z tej możliwości. Nie brakuje głosów, które przekonują o prawdopodobnym konflikcie między Deschampsem a Benzemą, który wpływa również na negatywne relacje z francuskim związkiem.

Trudno przewidywać, jaka przyszłość w kadrze czeka napastnika Realu Madryt. Już przed mundialem informowano, że po nowym roku Deschampsa na stanowisku selekcjonera zastąpi Zinedine Zidane, lecz wobec kolejnego awansu do finału, federacja zamierza kontynuować współpracę z 54-latkiem. Były szkoleniowiec “Królewskich” nie przyjął tego najlepiej, dlatego odrzucił zaproszenie na wspólne oglądanie finału.

Decyzja Zidane’a doczekała się krótkiego komentarza ze strony Benzemy. Na swoim Instagramie dodał relację, na której widnieje zdjęcie obu panów przy okazji odbierania Złotej Piłki, okraszone podpisem “Dobranoc”.

Zobacz również: