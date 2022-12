fot. PressFocus Na zdjęciu: Wout Weghorst

Reprezentacja Holandii w piątkowy wieczór przegrała po konkursie rzutów karnych z Argentyną w meczu 1/4 finału mistrzostw świata. W normalnym czasie gry miał miejsce rezultat 2:2. W rzutach karnych mistrzowie Copa America zwyciężyli 4:3. Tymczasem uwagę wielu przykuł konflikt Wouta Weghorsta z Lionelem Messim.

Nie brakowało emocji w rywalizacji Holandii z Argentyną

Uwagę mediów przykuł konflikt między Woutem Weghorstem a Lionelem Messim

Holenderski napastnik zabrał głos na temat nieprzyjemnej relacji z Argentyńczykiem

Weghorst o konflikcie z Messim

Reprezentacja Holandii w meczu z Argentyną była w bardzo trudnym położeniu, bo w pewnym momencie przegrywała różnicą dwóch goli. Ofensywę Oranje ożywił jednak Wout Weghorst, który jako rezerwowy zdobył dwie bramki. W tym jedna w 11. minucie doliczonej do dogrywki.

Po zakończeniu spotkania, udzielając wywiadu, Messi powiedział do Wouta Weghorsta: “Na co się gapisz kretynie? Wynoś się stąd”, co obrazuje doskonale, jakie złe emocje towarzyszyły ich relacji. W trakcie spotkania nie brakowało starć z udziałem zawodników. Holender starał się wyczerpująco opisać sytuację.

– Po meczu chciałem uścisnąć dłoń Messiemu, ponieważ jako piłkarza darzę go wielkim szacunkiem. On jednak odrzucił moją rękę i nie chciał ze mną rozmawiać – powiedział Weghorst cytowany przez Markę.

– Mój hiszpański nie jest zbyt dobry, ale powiedział mi niegrzeczne słowa i to mnie rozczarowuje. Jestem bardzo rozczarowany – dodał 30-letni napastnik Burnley, który jest wypożyczony do Besiktasu.

Godne odnotowania jest, że argentyński pomocnik Enzo Fernandez, napastnik Lautaro Martinez i były reprezentant Argentyny Sergio Aguero popadli w konflikt z Weghorstem w strefie mieszanej.

