Podsumowanie piątkowych spotkań mistrzostw świata w Katarze. Poznaliśmy rezultaty meczów ćwierćfinałowych, w których nie brakowało emocji. Brazylia była o krok od awansu do półfinału, jednak ostatecznie po rzutach karnych odpadła w starciu z Chorwacją.

Chorwaci sprawili sensację. Brazylia we łzach

Brazylijczycy już witali się z gąską, kiedy w dogrywce w 105 minucie Neymar strzelił wreszcie pierwszą bramkę w ćwierćfinałowym starciu z Chorwacją. Ogniści długo stawiali im opór, a wspaniałymi interwencjami popisywał się Livakovic. Bramkarz Chorwatów skapitulował dopiero w dogrywce po strzale gwiazdy Canarinhos. Podopieczni Zlatko Dalicia nie spuścili jednak głów i udało im się doprowadzić przed końcem dogrywki do remisu. Po znakomitej kontrze do siatki trafił Petkovic. Oznaczało to, że do rozstrzygnięcia potrzebne będą rzuty karne.

Konkurs jedenastek fatalnie zaczęli Brazylijczycy. Strzał Rodrygo z łatwością obronił Livakovic. W czwartej serii tylko w słupek uderzył Marquinhos, co oznaczało, że do półfinału awansują Chorwaci.

Wyniki piątkowych meczów mistrzostw świata (9 grudnia):

Chorwacja – Brazylia (0:0 dog. 1:1) (k. 4:2)

0-1 Neymar 105+1′

1-1 Petkovic 117′

20:00 Holandia – Argentyna

