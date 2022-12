Źródło: The Athletic

PressFocus Na zdjęciu: Antonio Rudiger

Arsene Wenger w dość zaskakujący sposób wskazał przyczynę odpadnięcia reprezentacji Niemiec z mundialu w Katarze. Jego zdaniem zdecydowała o tym polityczna demonstracja drużyny, która przed pierwszym meczem turnieju zasłoniła usta pozując do zdjęcia.

Niemcy sensacyjnie odpadli z mundialu po fazie grupowej

Arsene Wenger ma swoje przemyślenia na temat formy reprezentacji Niemiec

Francuz mocno zaskoczył swoimi słowami

Wenger zaskoczył swoją tezą o Niemcach

Odpadnięcie reprezentacji Niemiec z mistrzostw świata w Katarze było mocno zaskakujące. Przed turniejem byli obok Hiszpanów głównym faworytem do awansu do fazy pucharowej, z grupy, w której znalazła się jeszcze Kostaryka i Japonia.

Niemieccy piłkarze pozując do zdjęcia drużynowego przed pierwszym meczem turnieju zakryli usta. Była to ich odpowiedź na zakaz FIFA noszenia przez kapitanów drużyn opaski One Love mającej na celu wspierania środowiska homoseksualnego w Katarze. Homoseksualizm jest w Katarze nielegalny, a kilka krajów europejskich planowało w taki właśnie sposób zaprotestować przeciwko dyskryminacji.

– Kiedy jedziesz na mistrzostwa świata, wiesz, że nie możesz przegrać pierwszego meczu. Drużyny, które mają doświadczenie w takich turniejach jak Francja czy Anglia, dobrze zagrały w pierwszym meczu. To zespoły, które były mentalnie gotowe, z odpowiednim nastawieniem, skupieniem na rywalizacji, a nie demonstracjach politycznych – stwierdził zaskakująco Arsene Wenger pytany o przyczynę odpadnięcia Niemiec z Mundialu.

Francuz zapomniał jednak o Australii, która przed wylotem na mistrzostwa opublikowała film z udziałem zawodników krytykujących łamanie praw człowieka w Katarze. Przypomnijmy też, że Kangury przegrały pierwszy mecz turnieju z Francją aż 1:4, ale i tak awansowały z grupy, w której była jeszcze Dania i Tunezja.

