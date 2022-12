PressFocus Na zdjęciu: Neymar

Neymar jest coraz bliższy powrotu do gry. Brazylijczyk wrócił już do treningów z drużyną Canarinhos i wszystko wskazuje na to, że pojawi się na boisku w poniedziałkowym meczu 1/8 finału mistrzostw świata przeciwko Korei Południowej.

Neymar jest awizowany do gry przeciwko Korei Południowej

Brazylijczyk doznał kontuzji kostki w pierwszym meczu turnieju

Gracz PSG nie wystąpił w pojedynkach ze Szwajcarią i Kamerunem

Dobre wieści dla reprezentacji Brazylii

Neymar kontuzji kostki doznał w pierwszym meczu mistrzostw świata przeciwko Serbii. Brazylijczyk spędził na boisku 78 minut. Po końcowym gwizdku media społecznościowe obiegły zdjęcia z opuchniętą nogą gwiazdy PSG.

Szybko stało się jasne, że Neymar nie wystąpi w kolejnych meczach reprezentacji Brazylii. Gracz PSG opuścił tym samym grupowe spotkania ze Szwajcarią i Kamerunem.

Istnieje jednak spora szansa, ze gwiazdor Canarinhos pojawi się na placu gry w poniedziałkowym meczu 1/8 finału mistrzostw świata z Koreą Południową. Na zdjęciach opublikowanych przez Brazylijski Związewk Piłki Nożnej (CBF) widzimy wesołego i wyraźnie w dobrej formie Neymara.

Foco total nas oitavas de final! Começamos a nossa preparação para o jogo contra a Coreia do Sul



Segunda-feira contamos com a nossa torcida para dar mais um passo pela sexta ⭐️



📸 Leandro Lopes e Lesley Ribeiro/CBF TV pic.twitter.com/cECWecJss6 — CBF Futebol (@CBF_Futebol) December 3, 2022

Według niektórych mediów, Neymar znajdzie się nawet wyjściowym składzie Brazylii. Jednak na odpowiedź, czy tak się stanie, będziemy musieli zaczekać do oficjalnego ogłoszenia składów w poniedziałkowy wieczór, które będą znane na kilkadziesiąt minut przed pierwszym gwizdkiem zaplanowanym na godzinę 20:00.

Przewidywany skład reprezentacji Brazylii na mecz z Koreą Południową: Alisson, Danilo, Marquinhos, Silva, Sandro, Casemiro, Raphinha, Paqueta, Neymar, Vinicius Jr, Richarlison.

