PressFocus Na zdjęciu: Wahbi Khazri

Wahbi Khazri ogłosił zawieszenie butów na kołku w kadrze narodowej. 31-latek zgromadził na swoim koncie 74 mecze w koszulce reprezentacji Tunezji i na tym jego licznik się zamknie.

Wahbi Khazri przez wiele lat był czołową postacią kadry Tunezji

Napastnik w wieku 31 lat zdecydował się na zakończenie reprezentacyjnej kariery

Zawodnik francuskiego Montpellier podziękował kibiciom za wsparcie przez te wszystkie lata

Wahbi Khazri zwalnia miejsce młodszym piłkarzom

Wahbi Khazri oficjalnie poinformował o zawieszeniu butów na kołku w kadrze narodowej. 31-letni napastnik kończy reprezentacyjną karierę z dorobkiem 74 spotkań i 25 bramek. Urodzony we Francji tunezyjski snajper zadebiutował w reprezentacji Tunezji w 2013 roku w sparingu przeciwko Etiopii (1:1).

– Dziękuję wszystkim Tunezyjczykom, którzy mnie wspierali i którzy zawsze byli ze mną. Życzę wszystkiego najlepszego wszystkim ludziom z tego kraju, bo na to zasługują. Jestem przekonany, że to co najlepsze jest jeszcze przed tym zespołem – powiedział Wahbi Khazri.

🇹🇳 Merci pour tout, Wahbi Khazri 👏👏🥲 pic.twitter.com/tlxnItbgeF — Coupe du Monde 🏆 (@fifaworldcup_fr) December 1, 2022

Tunezja nie wyszła z grupy na mistrzostwach świata w Katarze, choć pokonała 1:0 Francję. W tym pojedynku jedynego gola zdobył właśnie Wahbi Khazri. Chwilę później atakujący Montpellier musiał jednak zejść z boiska z powodu kontuzji. Tunezyjczycy ostatecznie uzbierali cztery punkty, ale na drugim miejscu w tabeli grupy D z sześcioma oczkami uplasowała się Australia.

Wahbi Khazri w piłce klubowej reprezentował takie drużyny jak Bastia, Girondins Bordeaux, Sunderland, Stade Rennes oraz Saint-Etienne, a aktualnie jest zawodnikiem Montpellier. 74-krotny reprezentant Tunezji w 17 spotkaniach trwającej kampanii strzelił 5 bramek i zaliczył 2 asysty. Jego wartość rynkowa jest szacowana przez “Transfermarkt” na 3 miliony euro.

Czytaj więcej: