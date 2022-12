PressFocus Na zdjęciu: Raphael Varane

Raphael Varane pochwalił Maroko za awans do półfinału mistrzostw świata w Katarze i jednocześnie zaapelował do Francuzów, by ci nie byli zbyt pewni siebie przed środowym pojedynkiem.

Francja jest zdecydowanym faworytem meczu z Maroko

Bardzo łatwo w takim spotkaniu zostać ofiarą zbytniej pewności siebie

Varane przyznaje, że Francuzi muszą twardo stąpać po ziemi

Francja zdecydowanym faworytem półfinału z Maroko

Maroko jest zdecydowanie największą niespodzianką tegorocznego mundialu w Katarze. Przed turniejem raczej nikt nie spodziewał się, że drużyna z Afryki znajdzie się wśród czterech najlepszych drużyn mistrzostw świata.

Mimo to, zdecydowanym faworytem środowego starcia w ramach półfinału mundialu jest Francja. Raphael Varane ostrzegł swoich kolegów przed zbyt dużą pewnością siebie przed pierwszym gwizdkiem arbitra.

– Mamy wystarczająco dużo doświadczenia, aby uniknąć wpadnięcia w pułapkę zbyt dużej pewności siebie przed tym spotkaniem. Maroko nie dotarło na taki etap mundialu przypadkiem. To zespół, który rewelacyjnie potrafi grać w defensywie i wiedzą, kiedy zaatakować. My, liderzy drużyny, musimy przygotować cały zespół do kolejnej ciężkiej bitwy – przyznał Varane.

– To jest półfinał mistrzostw świata. Tutaj musisz dać z siebie wszystko, jeśli chcesz zagrać w finale. Oni piszą historię marokańskiego futbolu i z pewnością nie zabraknie im energii oraz wiary w tym spotkaniu – dodał.

Francja może zostać drugą drużyną w historii, która obroni tytuł mistrza świata. Wcześniej udało się to jedynie Brazylii w roku 1962, gdy powtórzyli sukces z 1958 roku.

Co ciekawe, Maroko nie przegrało jeszcze żadnego spotkania na mundialu w Katarze, a ponadto żaden rywal nie strzelił im nawet bramki. Autorem samobójczego gola, którego stracili w starciu z Kanadą był Nayef Aguerd.

