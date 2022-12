fot. PressFocus Na zdjęciu: Louis Van Gaal

Reprezentacja Holandii w piątek zmierzy się w walce o półfinał z Argentyną. Tymczasem selekcjoner Oranje pozwolił sobie na porównanie swojej drużyny z Brazylią.

Reprezentacja Holandii w trakcie trwającego mundialu jest jedną z lepszych ekip

Oranje w cczterech spotkaniach nie przegrali ani razu, notując trzy zwycięstwa i remis

Bilans goli Holendrów to osiem strzelonych i tylko dwa stracone

Van Gaal porównał Holandię i Brazylię

Reprezentacja Holandii w trakcie trwającego mundialu w Katarze prezentuje się bardzo solidnie. W piątkowy wieczór podopieczni Louisa Van Gaala powalczą o trzecie z rzędu zwycięstwo na turnieju. Wygląda na to, że Pomarańczowi są bardzo pewni siebie, bo myślami są już przy ewentualnym spotkaniu półfinałowym z Brazylią.

– Widziałem Brazylię grającą przeciwko Korei Południowej i faktycznie prezentują ten sam rodzaj piłki nożnej, co reprezentacja Holandii. Bronią zwarci i bardzo szybko się przełączają między formacjami – przekonywał selekcjoner reprezentacji Holandii cytowany przez ESPN.

– Najdziwniejsze, co przeczytałem później w mediach – od moich przyjaciół – było to, że to był błyszczący futbol, ​​podczas gdy oni grali tak samo, jak my. Strzeliliśmy gole Stanom Zjednoczonym w ten sam sposób. Nasz gol był znacznie lepszy, ponieważ był to gol zespołowy. Najlepszy moment tego mundialu. 20 podań z dużą prędkością – to był naprawdę super gol – uzupełnił Van Gaal.

Holandia z Brazylią po raz ostatni grała w 2014 roku na mistrzostwach świata. Oranje zwyciężyli wówczas 3:0 po trafieniach Robina Van Persie, Daleya Blinda i Gorgino Wijnalduma.

