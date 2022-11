Van Dijk ujawnił, z jaką drużyną chciałby zagrać na mundialu

Wokół Cristiano Ronaldo pojawiło się ostatnio mnóstwo kontrowersji. Nie powinno to jednak negatywnie wpłynąć na jego postawę w trakcie mistrzostw świata w Katarze. O jego formie w superlatywach wypowiedział się reprezentacyjny kolega Ruben Neves. Wywiad Cristiano Ronaldo rozpętał burzę na Wyspach Brytyjskich Wszystko wskazuje na to, że nie ma on już przyszłości w Manchesterze United

Czytaj dalej…