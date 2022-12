fot. PressFocus Na zdjęciu: Dani Alves

Reprezentacja Brazylii przegrała w piątek z Kamerunem. Pomimo, że zagrała w tym meczu rezerwowym składem, z jej obozu dochodzą głosy, sugerujące obawy przed kolejnymi starciami. W 1/8 finału Brazylijczycy zmierzą się z Koreą Południową.

Brazylia ma za sobą porażkę w ostatnim grupowym meczu z Kamerunem

Davi Alves oraz Tite obawiają się braku czujności w starciach z niżej notowanymi rywalami

W 1/8 finału Brazylijczycy zagrają z Koreą Południową

Brazylijczycy muszą zachować czujność

Reprezentacja Brazylii typowana jest jako główny faworyt do wygrania mistrzostw świata w Katarze. Swój potencjał pokazała w fazie grupowej, kiedy to po dwóch meczach zapewniła już sobie awans do 1/8 finału. W piątek zagrała ostatni grupowy mecz z Kamerunem i przegrała 0-1. Pomimo faktu, że wystawiono w tym spotkaniu głównie zawodników rezerwowych, Dani Alves nie kryje obawy przed kolejnymi starciami.

– To dzwonek ostrzegawczy. Na mistrzostwach świata nie ma słabych rywali. Musimy być czujni przez cały mecz. Jeden detal i może być po wszystkim – mówi obrońca.

Podczas mundialu w Katarze doszło już do kilku niespodzianek. Po fazie grupowej swój udział w turnieju zakończyli Niemcy oraz Belgowie, a Argentyna przegrała w bezpośrednim meczu z Arabią Saudyjską. Selekcjoner Brazylijczyków Tite jest świadomy, że jego zespół nie może zlekceważyć niżej notowanego rywala, gdyż może się to skończyć katastrofą.

– Ten turniej jest bardzo trudny i wyrównany. Nikt przecież nie wygrał trzech pojedynków w fazie grupowej, a ci, co byli pewni awansu wcześniej, w ostatniej serii przegrali. Musimy być ostrożni, faworyci mają ciężko, przegrała Francja z Tunezją, Argentyna z Arabią Saudyjską, my też dziś nie daliśmy rady, choć bardzo chcieliśmy. Choćby to pokazuje, że nie ma sensu dywagować, czy w kolejnej rundzie lepiej grać z tą czy inną drużyną, że ten czy inny przeciwnik byłby łatwiejszy – przekonuje.

W 1/8 finału Brazylia zmierzy się z Koreą Południową, która wywalczyła awans z grupy kosztem Urugwaju oraz Ghany. Na pierwszy rzut oka to właśnie zespół z Ameryki Południowej jest olbrzymim faworytem spotkania.

