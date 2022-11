Grzegorz Wajda Na zdjęciu: Robert Lewandowski. Polska - Meksyk

Reprezentacja Polski niezbyt udanie rozpoczęła mundial w Katarze. Chociaż bezbramkowo zremisowała z Meksykiem, co i tak jest najlepszym osiągnięciem w XXI wieku Biało – Czerwonych, to jednak styl, w jaki to osiągnęli pozostawił wiele do życzenia. Przed nami bardzo ważny mecz Polaków z Arabią Saudyjską.

Reprezentacja Polski bezbramkowo zremisowała pierwszy mecz mundialu z Meksykiem

W drugim spotkaniu zmierzy się z Arabią Saudyjskim

Ten pojedynek odbędzie się w sobotę, 26 listopada, o godzinie 14:00

Mundial. Tabela polskiej grupy

Za nami mecze 1. kolejki fazy grupowej mistrzostw świata w Katarze, które odbyły się we wtorek 22 listopada. Do sporej sensacji doszło w meczu Argentyny z Arabią Saudyjską. Typowani do roli głównych faworytów tegorocznego mundialu Albicelestes niespodziewanie przegrali z niżej notowanym rywalem 1:2 mimo, iż do przerwy prowadzili 1:0. W drugim meczu grupy C Polska rywalizowała z Meksykiem. Ten pojedynek zakończył się bezbramkowym remisem. Mimo sporej przewagi Meksykanów, po trzy punkty mogli sięgnąć Biało – Czerwoni, jednak rzutu karnego nie wykorzystał Robert Lewandowski.

1. Arabia Saudyjska 1 2:1 3 2. Polska 1 0:0 1 3. Meksyk 1 0:0 1 4. Argentyna 1 1:2 0

Kiedy mecze grupy C

Kolejne mecze grupy C odbędą się w sobotę, 26 listopada. Najpierw, o godzinie 14:00 reprezentacja Polski zmierzy się z liderem grupy Arabią Saudyjską. Drugi mecz pomiędzy Argentyną i Meksykiem rozpocznie się o 20:00.

Mecze 3. kolejki fazy grupowej zostały zaplanowane na środę, 30 listopada. Biało – Czerwoni zmierzą się wtedy z Argentyną, a Meksyk zagra z Arabią Saudyjską. Oba spotkania rozpoczną się o godzinie 20:00.

Polska – Arabia Saudyjska: sobota, 26 listopada, godzina 14:00

Argentyna – Meksyk: sobota, 26 listopada, godzina 20:00

