Reprezentacja Kataru walczy o korzystny wynik przeciwko Senegalowi. W 78 minucie udało jej się strzelić pierwszą bramkę w historii mistrzostw świata.

Katar przegrywa z Senegalem 1-3

W 78. minucie bramkę dla Kataru strzelił Mohammed Muntari

To pierwszy gol Katarczyków w historii mistrzostw świata

Katar pisze historię

Po nieudanej inauguracji mistrzostw świata Katar mierzy się w piątek z reprezentacją Senegalu. Spotkanie z Ekwadorem ułożyło się fatalnie, natomiast już w drugim meczu gospodarze turnieju udowodnili, że potrafią grać w piłkę dużo lepiej. Różnica w jakości była jednak widoczna, bowiem Senegal na przerwę schodził z jednobramkowym prowadzeniem, a tuż po zmianie stron dołożył drugie trafienie.

Od tego momentu Katar zaczął naciskać i konsekwentnie dążył do odrobienia strat. Udało się w 78. minucie. Wówczas po skutecznym dośrodkowaniu z prawej strony boiska piłkę głową do siatki skierował Mohammed Muntari. To pierwszy gol dla reprezentacji Kataru w historii mistrzostw świata.

Chwilę później Senegalczycy trafili po raz trzeci. Jeśli ten wynik się utrzyma, gospodarze turnieju stracą szanse na awans do fazy pucharowej.

