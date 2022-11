PressFocus Na zdjęciu: Reprezentacja Polski

Mundial 2022: tabela grupy C. W środę czekają nas ogromne związane z rywalizacją o awans do fazy pucharowej z grupy C. Przed ostatnimi meczami pierwsze miejsce zajmuje w niej reprezentacja Polski, ale nie jest jeszcze pewna gry w 1/8 finału. Szanse na awans mają wszystkie cztery drużyny. Sprawdź aktualną tabelę grupy C.

Reprezentacja Polski zajmuje pierwsze miejsce w grupie C po dwóch rozegranych kolejkach

W środę rozegrane zostaną ostatnie mecze, w których Polska zagra z Argentyną, a Arabia Saudyjska zmierzy się z Meksykiem

W grze o awans do fazy pucharowej pozostają wszystkie cztery drużyny

Mundial 2022: tabela grupy C

Reprezentacja Polski w pierwszych dwóch spotkaniach na mundialu zapisała na swoje konto cztery punkty, co pozwala zajmować jej pierwsze miejsce w grupie C. Biało-czerwoni przed ostatnim meczem z Argentyną nie są jednak pewni awansu. Zagwarantuje to im przynajmniej remis w spotkaniu, które rozpocznie się o godzinie 20:00.

W grupie C o awans do 1/8 finału katarskiego mundialu cały czas walczą wszystkie cztery drużyny. To sprawia, że środowy wieczór powinien dostarczyć nam ogromnych emocji.

Równolegle do meczu Polska – Argentyna toczyć się będzie także pojedynek Arabia Saudyjska – Meksyk.

zespół M Z R P bramki pkt 1. Polska 2 1 1 0 2:0 4 2. Argentyna 2 1 0 1 3:2 3 3. Arabia S. 2 1 0 1 2:3 3 4 Meksyk 2 0 1 1 0:2 1

