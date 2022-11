PressFocus Na zdjęciu: Robert Lewandowski

Reprezentacja Polski zmierzy się z Francją w 1/8 finału mistrzostw świata. Biało-czerwoni do fazy pucharowej awansowali zajmując drugie miejsce w grupie C. Sprawdź kiedy rozegrany zostanie mecz Polska – Francja.

Reprezentacja Polski jest jedną z 16 drużyn, które zagrają w fazie pucharowej mistrzostw świata

Rywalem reprezentacji Polski będzie Francja

Mecz rozegrany zostanie 4 grudnia (niedziela) o godzinie 16:00

Kiedy Polska gra z Francją?

W niesamowitych okolicznościach reprezentacja Polski awansowała do 1/8 finału mundialu w Katarze. Biało-czerwoni w ostatnim meczu przegrali 0:2 z Argentyną, ale takiego rezultatu nie zdołały wykorzystać drużyny Arabii Saudyjskiej i Meksyku. Drugi mecz grupy C zakończył się wygraną 2:1 Meksyku, ale nie wystarczyło to mu do przeskoczenia Polski w tabeli grupy.

Polska awansowała do 1/8 finału zajmując drugie miejsce w tabeli grupy C. Rywalem drużyny Czesława Michniewicza będzie reprezentacja Francji, która wygrała rywalizację w grupie D.

Mecz Polska – Francja w ramach 1/8 finału odbędzie się w niedzielę (4 grudnia) o godzinie 16:00.

