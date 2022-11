Pressfocus Na zdjęciu: Sadio Mane

Sadio Mane w ostatnim meczu Bayernu Monachium nabawił się kontuzji, która może go wykluczyć z udziału w mundialu. Senegalska działaczka piłkarska przekazała w rozmowie z Europe 1, że sztab szkoleniowy Senegalu wezwał na pomoc szamanów.

Występ Sadio Mane na mundialu jest zagrożony z powodu urazu, którego napastnik nabawił się w ostatnim meczu ligowym

Sztab Senegalu nie wyobraża sobie, żeby gwiazdy miało zabraknąć w Katarze

W celu wyleczenia kontuzji 30-latka do pomocy wezwano szamanów

Czy szamani uzdrowią Sadio Mane na czas?

Sadio Mane to bezapelacyjnie największa gwiazda reprezentacji Senegalu. Napastnik reprezentujący Bayern Monachium w trakcie ostatniego meczu ligowego nabawił się urazu, który może przekreślić jego szanse na udział w Mistrzostwach Świata. Sprzeczne informacje w tej sprawie przekazywały jeszcze wczoraj media. Zdaniem dziennikarzy z L’Equipe wyjazd do Kataru jest wykluczony, podczas gdy RMC Sport przekazało, że zdąży on wyleczyć uraz.

Dziennikarze w czwartek poinformowali, że 30-latek miał zdecydować się na skorzystanie z usług szamanów, byleby tylko zdążyć, wyleczyć kontuzję na czas. Aliou Cisse poda oficjalną kadrę reprezentacji Senegalu w piątek. RMC Sport nie ma wątpliwości, że znajdzie się w niej miejsce dla Sadio Mane.

🚨 Sadio Mané will be INCLUDED in the Senegalese World Cup squad. 🇸🇳



(Source: @Sport24Team) pic.twitter.com/PubbXeAdVn — Transfer News Live (@DeadlineDayLive) November 10, 2022

W rozmowie z Europe 1 senegalska sekretarz generalna FIFA – Fatma Samoura przyznała, że sztab szkoleniowy Senegalu skorzysta z pomocy szamanów, by wyleczyć możliwie jak najszybciej uraz Mane.

– Wykorzystamy szamanów do leczenia Mane. Nie wiem, czy są skuteczni, ale to nagły przypadek, więc tak czy siak, ich wezwiemy. Liczymy na cud. On musi być razem z nami na mundialu – stwierdziła podczas wywiadu.

Reprezentacja Senegalu zmagania podczas mundialu rozpocznie od spotkania z reprezentacją Holandii. Oprócz nich w grupie A są także Katar i Ekwador.

