Już za nieco ponad tydzień rozpoczną się mistrzostwa świata w Katarze, którym towarzyszą ogromne kontrowersje. Według informacji Piotra Piotrowicza FIFA zabroniła reprezentacji Danii noszenia specjalnych treningowych koszulek.

Mistrzostwa świata w Katarze zainaugurują już 20 listopada

Reprezentacja Danii jest bardzo aktywna, jeśli chodzi o prowadzenie działań nawołujących do bojkotu

FIFA zabrania Duńczykom noszenia specjalnych koszulek treningowych

FIFA skupia się na piłce nożnej

Już 20 listopada rozpoczną się mistrzostwa świata w Katarze. Od lat zbliżającej się imprezie towarzyszą olbrzymie kontrowersje, dotyczące między innymi powodów wybrania akurat tego państwa oraz panujących w nim restrykcji. W Katarze regularnie łamane są prawa człowieka, a ponadto w trakcie budowania piłkarskiej infrastruktury życie straciło wielu robotników.

Reprezentacja Danii jest niezwykle aktywna w kwestii prowadzenia działań nawołujących do sprzeciwu oraz bojkotu. Wielkim echem odbił się projekt wyjątkowych koszulek meczowych. Są one jednolite, a herb federacji oraz logo sponsora słabo widoczne. To celowy zabieg, mający wyrazić zbulwersowanie organizacją mundialu właśnie w Katarze.

Kilka dni temu FIFA wystosowała list do przedstawiciela wszystkich uczestniczących w turnieju reprezentacji. Nawołuje w nim do skupienia się na kwestiach sportowych, porzucając tym samym tematy polityczne na czas trwania imprezy. Za słowami idą również czyny, bowiem światowa organizacja zabroniła Duńczykom noszenia na treningach koszulek z hasłem “Human Rights for All”. Powołuje się przy tym na regulamin dotyczący przesłań politycznych.

🇶🇦 FIFA zabroniła Duńczykom nosić na treningach w czasie mundialu koszulki z hasłem "Human Rights for All". — Piotr Piotrowicz (@Piotrowicz17) November 10, 2022

W fazie grupowej reprezentacja Danii zmierzy się z Tunezją, Francją oraz Australią.

