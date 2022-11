fot. PressFocus Na zdjęciu: Karim Benzema

Na skutek problemów zdrowotnych Karim Benzema opuścił już osiem spotkań Realu Madryt. Media insynuują, że Francuz oszczędza się przed wyjazdem na mundialu, co stanowczo zdementował Carlo Ancelotti.

Karim Benzema zagrał tylko w dwunastu meczach obecnego sezonu

Ma to związek z problemami zdrowotnymi, które nie odpuszczają napastnika

Carlo Ancelotti nie wierzy, że Francuz oszczędza się przed mistrzostwami świata

Ancelotti wierzy w czyste intencje Benzemy

Poprzedni sezon był dla Karima Benzemy wybitny. Poprowadził on Real Madryt do mistrzostwa Hiszpanii oraz triumfu w Lidze Mistrzów, a w październiku odebrał zasłużoną Złotą Piłkę. Obecna kampania nie układa się już jednak po jego myśli. Francuza nieprzerwanie męczą problemy zdrowotne, przez które opuścił już osiem spotkań z udziałem Realu Madryt. Nie zagra także w ostatnim meczu przed końcem rundy jesiennej.

Jego absencja zbiegła się z gorszymi wynikami Królewskich. W mediach zaczęły pojawiać się insynuacje, że Benzema celowo przedłuża datę swojego powrotu na boisko, aby oszczędzić siły i zdrowie przed mistrzostwami świata w Katarze. Tym informacjom stanowczo zaprzeczył Carlo Ancelotti, wierząc w czyste intencje swojego podopiecznego. Francuz do Kataru uda się bez rytmu meczowego, co może mu jedynie przeszkodzić w grze na najwyższym poziomie.

– To było poza mną, nie mógł pomóc drużynie, ale się starał. Nie udało mu się wrócić z tym dyskomfortem, który nie jest niczym dużym. Najbardziej rozczarowany jest Karim, który jedzie na mundial bez minut, których potrzebował, aby być w najlepszej formie. Mówienie o oszczędzaniu się to głupota. Osobiście w to nie wierzę. On miał wyraźny problem, ale nie na tyle poważny, aby nie trenować. Robił to indywidualnie. Mundial nigdy nie był dla niego zagrożony – przekonuje włoski szkoleniowiec.

Benzema oczywiście znalazł się na liście powołanych do reprezentacji Francji, która w fazie grupowej zmierzy się z Danią, Tunezją i Australią.

