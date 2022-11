fot. PressFocus Na zdjęciu: Czesław Michniewicz

Reprezentacja Polski już za 12 dni rozegra pierwsze spotkanie na mistrzostwach świata w Katarze. Rywalem Biało-czerwonych będzie Meksyk. Tymczasem selekcjoner Czesław Michniewicz ogłosił nazwiska 26 zawodników powołanych na mundial.

Do startu mundialu w Katarze zostało 10 dni

10 listopada upłynął pod znakiem ogłoszenia kadry reprezentacji Polski na mistrzostwa świata w Katarze

Czesław Michniewicz nie poszedł drogą Jerzego Engela, czy Pawła Janasa, którzy zasłynęli z pominięcia kluczowych piłkarzy

Mistrzostwa Świata 2022: Czesław Michniewicz odkrył karty

Reprezentacja Polski ma jasny plan na mistrzostwa świata w Katarze, aby wywalczyć awans co najmniej do 1/8 finału. W powszechnej opinii podopieczni Czesława Michniewicza mają walczyć o drugie miejsce w grupie C z Meksykiem i Arabią Saudyjską. Pierwsza pozycja jest zarezerwowana dla reprezentacji Argentyny.

Już wcześniej światło dzienne ujrzała wiadomość, że opiekun Biało-czerwonych będzie powoływał piłkarzy według konkretnego klucza. Michniewicz zdecydował się powołać: czterech bramkarzy, pięciu stoperów, czterech bocznych obrońców-wahadłowych, sześciu środkowych pomocników, trzech skrzydłowych i czterech napastników.

Reprezentacja Polski, zanim zacznie mundial, to rozegra jeszcze jeden mecz kontrolny z Chile. Spotkanie odbędzie się 16 listopada w środę o godzinie 18:00. Mecz odbędzie się na PGE Narodowym. Z kolei pierwsze starcie na turnieju w Katarze piłkarze Biało-czerwonych zagrają 22 listopada o 17:00 z Meksykiem. Cztery dni później zmierzą się z Arabią Saudyjską o 14:00, a fazę grupową mistrzostw świata zakończą spotkanie z Argentyną. Mecz odbędzie się 30 listopada o 20:00.

Kadra reprezentacji Polski na MŚ 2022

Bramkarze: Wojciech Szczęsny (Juventus), Łukasz Skorupski (Bologna), Bartłomiej Drągowski (Spezia Calcio);

Obrońcy: Kamil Glik (Benevento Calcio), Jakub Kiwior (Specia Calcio), Jan Bednarek (Aston Villa); Mateusz Wieteska (Clermont Foot), Artur Jędrzejczyk (Legia Warszawa);

Wahadłowi/skrzydłowi: Matty Cash (Aston Villa), Bartosz Bereszyński (Sampdoria), Robert Gumny (FC Ausgburg), Jakub Kamiński (VfL Wolfsburg), Nicola Zalewski (AS Roma), Michał Skóraś (Lech Poznań), Kamil Grosicki (Pogoń Szczecin), Przemysław Frankowski (Lens);

Środek pomocy: Krystian Bielik (Birmingham City), Grzegorz Krychowiak (Asz Szabab Rijad), Szymon Żurkowski (ACF Fiorentina), Piotr Zieliński (SSC Napoli), Sebastian Szymański (Feyenoord Rotterdam), Damian Szymański AEK Ateny);

Napastnicy: Robert Lewandowski (FC Barcelona), Krzysztof Piątek (Salernitana), Arkadiusz Milik (Juventus), Karol Świderski (Charlotte FC).

🔴✈️ 𝗟𝗔𝗦𝗧 𝗖𝗔𝗟𝗟: 𝗗𝗢𝗛𝗔 𝗔𝗜𝗥𝗣𝗢𝗥𝗧

Selekcjoner Czesław Michniewicz ogłosił listę 26 powołanych zawodników na mistrzostwa świata w Katarze! 🏆

Zobacz, kto znalazł się w tym gronie! ⤵️#KierunekKatar pic.twitter.com/jWV1BzawKE — Łączy nas piłka (@LaczyNasPilka) November 10, 2022

