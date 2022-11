PressFocus Na zdjęciu: Bartosz Bereszyński i Hirving Lozano

We wtorek zainaugurowana została rywalizacja w grupie C mistrzostw świata w Katarze, w której gra reprezentacja Polski. Sensacyjnym liderem tabeli po pierwszej kolejce jest Arabia Saudyjska, co sprawia, że walka o awans do fazy pucharowej w kolejnych meczach zapowiada się jeszcze ciekawiej. Jakie szanse na wyjście z grupy ma Polska?

Arabia Saudyjska pokonała 2:1 Argentynę, natomiast Polska zremisowała 0:0 z Meksykiem we wtorkowych meczach grupy C

Walka o awans do fazy pucharowej zapowiada się niezwykle ciekawie

Faworytem bukmacherów do wyjścia z grupy pozostają zespoły Argentyny i Meksyku

Grupa C: Arabia Saudyjska sensacyjnym liderem

Przed rozpoczęciem turnieju za murowanego faworyta do zajęcia pierwszego miejsca w grupie C uchodziła reprezentacja Argentyny. Tymczasem już w pierwszym występie na mundialu zaliczyła kompromitację. Tak trzeba bowiem traktować jej sensacyjną porażkę 1:2 z Arabią Saudyjską.

W drugim meczu grupy C rywalizowały reprezentacje Polski i Meksyku. Biorąc pod uwagę wynik pierwszego spotkania, obie drużyny przystępując do tego pojedynku zdawały sobie sprawę, że porażka praktycznie przekreśli szanse na awans do fazy pucharowej. Mecz zakończył się jednak remisem 1:1 i obie drużyny mają na swoim koncie po jednym punkcie.

Szanse Polski na awans do fazy pucharowej

Wyniki wtorkowych spotkań sprawiły, że walka o wyjście z grupy w następnych kolejkach zapowiada się niezwykle ciekawie. Już w sobotę reprezentację Polski czeka pojedynek z Arabią Saudyjską. Jeżeli podopieczni Czesława Michniewicza chcą myśleć o awansie do kolejnej rundy muszą w tym meczu odnieść zwycięstwo. Wygrana pozwoli w większym spokoju czekać na wynik drugiego spotkania pomiędzy Argentyną i Meksykiem.

Można śmiało powiedzieć, że dla Polski, Argentyny lub Meksyku porażka w drugiej kolejce praktycznie przekreśli szanse przegranych na awans do kolejnej rundy.

Awans do fazy pucharowej: kursy bukmacherów

Po pierwszej serii spotkań bukmacherzy największe szanse na awans do fazy pucharowej nadal dają Argentynie i Meksykowi. Z kolei szanse Polski oceniają są w tej chwili na równi z Arabią Saudyjską.