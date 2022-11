PressFocus Na zdjęciu: Piłkarze reprezentacji Arabii Saudyjskiej

Mundial 2022: tabela polskiej grupy. We wtorek rozpoczyna się rywalizacja w grupie C mistrzostw świata, w której grają drużyny Polski, Argentyny, Arabii Saudyjskiej i Meksyku. W pierwszym meczu Arabia Saudyjska sensacyjnie pokonała 2:1 Argentynę. Sprawdź aktualną tabelę grupy C.

We wtorek rozpoczęła się rywalizacja w grupie C katarskiego mundialu

W grupie C rywalizują się ze sobą Polska, Argentyna, Arabia Saudyjska i Meksyk

W pierwszym meczu Arabia Saudyjska pokonała Argentynę

Mundial 2022: tabela polskiej grupy

Od sensacyjnego zwycięstwa Arabii Saudyjskiej nad Argentyną (2:1) rozpoczęła się rywalizacją w grupie C piłkarskiego mundialu. Zespół Lionela Messiego musiał uznać wyższość drużyny, która przed turniejem była uznawana za outsidera grupy.

W drugim wtorkowym meczu grupy C mistrzostw świata reprezentacja Polski zmierzy się z Meksykiem. Spotkanie rozpocznie się o godzinie 17:00.

zespół M Z R P bramki pkt 1. Arabia S. 1 1 0 0 2:1 3 2. Meksyk 0 0 0 0 0:0 0 3. Polska 0 0 0 0 0:0 0 4. Argentyna 1 0 0 1 1:2 0

