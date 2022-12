PressFocus Na zdjęciu: Sergio Rochet

Sergio Rochet sprokurował rzut karny w pierwszej połowie meczu pomiędzy reprezentacjami Ghany i Urugwaju. Bramkarz latynoskiej drużyny naprawił jednak swój błąd, broniąc strzał Andre Ayew. Po chwili Giorgian de Arrascaeta wyprowadził Urusów na prowadzenie.

Reprezentacja Urugwaju gra w piątek mecz o wszystko z Ghaną

Już na początku meczu golkiper Latynosów musiał obronić sprokurowany przez siebie rzut karny

Po chwili Giorgian de Arrascaeta strzelił pierwszą bramkę dla Urugwaju na tym turnieju, wyprowadzając drużynę na prowadzenie

Obrona rzutu karnego i wyjście na prowadzenie. Urugwaj zdoła awansować?

Piątkowe spotkanie pomiędzy reprezentacją Ghany i Urugwaju budziło ogromne emocje. Historycznie rzecz ujmując, Afrykanie wciąż mają żal do rywali za ćwierćfinał z Mistrzostw Świata w Republice Południowej Afryki. Do tego sam mecz miał ogromne znaczenie. Ten, kto sięgnie po zwycięstwo, awansuje do kolejnej rundy.

Starcie nie rozpoczęło się dobrze dla Urugwaju. Już w 26. minucie Sergio Rochet sfaulował Mohammeda Kudusa, a arbiter wskazał na jedenasty metr od bramki. Golkiper Urugwaju zdołał jednak naprawić swój błąd i obronił strzał Andre Ayew.

To nie był koniec emocji. Po chwili po drugiej stronie boiska uderzał Luis Suarez. Lawrence Ati-Zigi obronił ten strzał, ale przy główce Giorgiana de Arrascaety nie miał nic do powiedzenia.

Ten gol dał luz Latynosom. Po chwili pomocnik Flamengo strzelił bowiem drugą, jakże piękną bramkę.

Po upływie półgodziny Urugwaj prowadzi z Ghaną 2:0 i jest na dobrej drodze, by awansować do fazy pucharowej mundialu.

