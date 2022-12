PressFocus Na zdjęciu: Joao Felix

Przygoda Joao Felixa z Atletico Madryt może zakończyć się już zimą. Rojiblancos wycenili już zawodnika, o którego w najbliższym oknie transferowym powalczą trzy wielkie europejskie marki.

Joao Felix trafił do Atletico latem 2019 roku za rekordowe 127 milionów euro

Portugalczyk nie potrafił jednak utrzymać formy w dłuższej perspektywie czasu

Rojiblancos oczekują za napastnika sto milionów euro. Trzy zespoły są skłonne zapłacić taką kwotę

Felix nie spełnił oczekiwań, ale wciąż budzi zainteresowanie największych marek

Istnieje duże prawdopodobieństwo, że Joao Felix nie dotrwa do czwartej rocznicy dołączenia do Atletico Madryt. Przypomnijmy, że Portugalczyk trafił do stolicy Hiszpanii latem 2019 roku. Miał za sobą niezwykle udany sezon w Benfice, a Rojiblancos zaryzykowali, płacąc za niego aż 127 milionów euro. Choć to napastnik bez wątpienia bardzo utalentowany, ma ogromne problemy ze złapaniem formy na dłużej, niż kilka meczów z rzędu. Przez to, mimo że spędził na Wanda Metropolitano już ponad trzy lata, nigdy nie był niekwestionowanym członkiem wyjściowego składu. Ba, gdy Atletico sięgało w 2020 roku po tytuł mistrzowski, reprezentant Portugalii był głównie rezerwowym.

Sytuacji nie polepsza też fakt, iż zawodnik nie dogaduje się z Diego Simeone. Mimo tego, jeszcze minionego lata madrytczycy odrzucili ofertę Manchesteru United, opiewającą na 130 milionów euro. Miało to miejsce tuż po rozpoczęciu sezonu, a piłkarz ponownie dał pojedynczy popis: zanotował trzy asysty w meczu z Getafe. Nie nawiązał już później do takiej dyspozycji.

Dlatego też Atletico zdecydowało się zaakceptować możliwość sprzedaży swojej gwiazdy. Może do tego dojść już zimą. Rojiblancos wycenili już nawet 23-latka – oczekują za niego sto milionów euro. Choć to spora kwota, a inwestycja ryzykowna, są przynajmniej trzej gracze, którzy przypatrują się sytuacji zawodnika. Mowa tu o Manchesterze United, który nie stracił zainteresowania Portugalczykiem, a także o Paris Saint-Germain i Bayernie Monachium.

Obecnie Felix przebywa wraz ze swoją reprezentacją na Mistrzostwach Świata w Katarze. Zdołał już strzelić jedną bramkę na mundialu. Miało to miejsce w meczu przeciwko Ghanie (3:2).

