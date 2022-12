fot. PressFocus Na zdjęciu: Piłkarze reprezentacji Francji

Anglia – Francja to zdecydowanie największy hit w ramach 1/4 finału trwającego mundiali. Aktualny wicemistrz Europy stanie do rywalizacji z mistrzem świata. W obu ekipach nie brakuje gwiazd. Zachęcamy do zapoznania się z materiałem, w którym znajdziecie informacje na temat składów obu zespołów, a także kursy oferowane przez bukmacherów.

Arcyciekawie zapowiada się drugi sobotni mecz mistrzostw świata

Poznaliśmy składy na spotkanie Anglia – Francja

Mecz zacznie się o 20:00

Anglia – Francja: poznaliśmy składy

Anglia – Francja to mecz, który elektryzuje nie tylko kibiców z tych krajów, ale z całego świata. Odrobinę większe szanse na końcowy triumf według ekspertów mają podopieczni Didiera Deschampsa. Niemniej Synowie Albionu liczą na pokrzyżowanie planów Trójkolorowym.

Wyspiarze w starciu o awans do 1/4 finału nie dali szans Senegalowi, wygrywając 3:0. Francja natomiast okazała się lepsza od Polski, wygrywając z zespołem Roberta Lewandowskiego 3:1.

Obie ekipy zmierzą się ze sobą po raz pierwszy od 2017 roku. Wówczas w spotkaniu kontrolnym górą byli Tricolore, którzy wygrali 3:2. Mecz był towarzyski, a ciekawostka jest, że dla Synów Albionu dwie bramki zdobył w nim Harry Kane.

Mundial 2022. Anglia – Francja: składy na mecz

Anglia: Pickford – Walker, Stones, Maguire, Shaw, Rice, Henderson, Bellingham, Saka, Kane, Foden

Francja: Lloris – Kounde, Varane, Upamecano, Hernandez, Griezmann, Tchouameni, Rabiot, Dembele, Giroud, Mbappe.

𝑂𝑁 𝑌 𝐸𝑆𝑇 👊



Gros choc ce soir face à l’Angleterre 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 pour notre 𝐐𝐮𝐚𝐫𝐭 𝐝𝐞 𝐅𝐢𝐧𝐚𝐥𝐞 de Coupe du Monde 🔥



🔜 RDV à 20h sur @TF1 !#ANGFRA | #FiersdetreBleus pic.twitter.com/w1kv4pdkvf — Equipe de France ⭐⭐ (@equipedefrance) December 10, 2022

Czytaj więcej: Anglia – Francja: typy, kursy, zapowiedź (10.12.2022)

18+ | Graj odpowiedzialnie! | Obowiązuje regulamin