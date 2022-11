PressFocus Na zdjęciu: Czesław Michniewicz

W czwartek odbyła się kolejna już konferencja prasowa reprezentacji Polski w trakcie mundialu w Katarze. Czesław Michniewicz odpowiedział na wiele pytań dziennikarzy, związanych przede wszystkim ze spotkaniem z Arabią Saudyjską. Biało-czerwoni rozegrają je w sobotę.

W sobotę Polacy zmierzą się z Arabią Saudyjską

Podczas czwartkowej konferencji prasowej na pytania dziennikarzy odpowiedział Czesław Michniewicz

Selekcjoner biało-czerwonych przyznał, że kilka aspektów gry wymaga poprawy

Michniewicz podkreślił, jakie elementy wymagają poprawy

Reprezentacja Polski w pierwszym meczu na mundialu w Katarze zremisowała bezbramkowo z Meksykiem. Kibice byli rozczarowani tylko jednym wywalczonym punktem z uwagi na kontekst tego spotkania. Przed szansą na zdobycie gola w drugiej połowie z rzutu karnego stanął Robert Lewandowski, jednak wyzwaniu nie podołał. Strzał napastnika obronił Guillermo Ochoa.

Były trener Ajaxu: rywale Polaków pójdą na noże, będzie krew. Ten mecz przejdzie do historii – Argentyna – Meksyk to będzie dosłownie krwawy mecz – przekonuje w rozmowie z soccernews.nl Aad de Mos, były trener Ajaxu, z którym dwukrotnie sięgał po mistrzostwo Holandii. – Czekam na niego najbardziej spośród wszystkich spotkań drugiej kolejki fazy grupowej mundialu – dodał. Argentyna i Meksyk są rywalami Polaków w grupie C mistrzostw świata w Czytaj dalej…

W czwartek odbyła się kolejna konferencja prasowa reprezentacji Polski, podczas której Czesław Michniewicz odpowiedział na pytania dziennikarzy. Najwięcej z nich dotyczyło taktyki na starcie z Arabią Saudyjską.

– Nie będę mówił o taktyce, bo później jest to opacznie odebrane. Mamy dużo czasu, żeby podjąć ostateczną decyzję. Ja wiem, jaką podejmę decyzje i jakie będą zmiany względem poprzedniego meczu. W meczu z Meksykiem zabrakło nam wykorzystania takich złotych momentów – stwierdził szkoleniowiec.

– Spodziewałem się tak grającej Arabii Saudyjskiej. To drużyna świetnie zorganizowana i przygotowana technicznie do turnieju. My musimy poprawić jakość przyjęcia pod presją i jakość naszych podań. Utrzymanie się przy piłce na połowie przeciwnika musi być lepsze – dodał Michniewicz.

Czytaj dalej: Oddajmy polski futbol w obce ręce