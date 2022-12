fot. PressFocus Na zdjęciu: Ronaldo

Brazylijczyk Ronaldo nie ma wątpliwości, kto jego zdaniem jest faworytem do zdobycia mistrzostwa świata. Legendarny napastnik wskazał reprezentację Francji, a ponadto wyróżnił jej największą gwiazdę – Kyliana Mbappe.

W półfinałach mistrzostw świata zagrają Francja z Marokiem oraz Argentyną z Chorwacją

Legendarny Ronaldo uważa, że to właśnie “Trójkolorowi” są faworytem do tytułu

Wcześniej napastnik typował triumf reprezentacji Brazylii

Ronaldo nie ma wątpliwości

W grze o mistrzostwo świata pozostały już tylko cztery zespoły. We wtorek oraz środę rozegrane zostaną rozegrane dwa mecze półfinałowe, po których wyłonią się uczestnicy wielkiego finału.

Legendarny Ronaldo ma swojego faworyta do wygrania tytułu. Wcześniej typował Brazylię, lecz ta odpadła w ćwierćfinale po porażce z Chorwacją. Teraz zdaniem napastnika to reprezentacja Francji ma największe szanse na zdobycie mistrzostwa świata.

– Jeszcze przed rozpoczęciem turnieju moje przewidywania dotyczyły finału między Francją oraz Brazylią. Brazylii już nie ma, ale Francja z każdym meczem potwierdza, że jest jednym z faworytów

– Myślę nawet, że w tej chwili jest to wielki faworyt mistrzostw świata. Mają bardzo solidny zespół, czy to w ataku, czy w obronie, czy w środku pola. Udowodnił to Tchouameni, zdobywając bramkę zza pola karnego – mówi Ronaldo.

Brazylijczyk docenił tym samym Kyliana Mbappe, który w jego oczach jest najlepszym zawodnikiem tegorocznych mistrzostw.

– Ma niesamowite zdolności fizyczne i techniczne. Inni gracze są szybcy, ale on jest jeszcze szybszy. Przypomina mi trochę mnie z czasów, kiedy grałem. Wie, jak wykorzystać swoje umiejętności do podania lub strzelenia gola – przekonuje.

