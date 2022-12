PressFocus Na zdjęciu: Andrij Szewczenko

Tomasz Ćwiąkała wskazał, kto może zostać nowym selekcjonerem reprezentacji Polski. Jak donosi polski dziennikarz “coś się dzieje” na linii PZPN – Andrij Szewczenko, choć nie ma potwierdzenia, czy to faktycznie Ukrainiec zostanie następcą Czesława Michniewicza.

Wciąż nie wiadomo, czy Michniewicz pozostanie na stanowisku

Według Tomasza Ćwiąkały szanse na to są niewielkie

Jego zdaniem nowym selekcjonerem może zostać Szewczenko

Szewczenko ma szansę objąć schedę po Michniewiczu

Przyszłość Czesława Michniewicza nadal pozostaje niepewna. Od odpadnięcia Polski z mistrzostw świata w Katarze minęło już kilka dni, ale wciąż nie usłyszeliśmy, czy obecny selekcjoner utrzyma swoją posadę i poprowadzi polską kadrę w eliminacjach do EURO 2024.

W poniedziałek PZPN wydał jedynie komunikat, w którym poinformował, że – nie skorzystano z klauzuli umownej, która umożliwiała jednostronne przedłużenie kontraktu selekcjonera. Jednocześnie PZPN informuje, że kwestia dalszej współpracy pomiędzy federacją a Czesławem Michniewiczem jest tematem rozmów stron – napisano.

PZPN wydał komunikat w sprawie przyszłości Czesława Michniewicza W poniedziałek odbyło się spotkanie pomiędzy Czesławem Michniewiczem a Cezarym Kuleszą. Polski Związek Piłki Nożnej poinformował, że nie skorzystano z klauzuli przedłużenia wygasającego z końcem roku kontraktu. Wciąż możliwe jest natomiast kontynuowanie współpracy między stronami. Kontrakt Czesława Michniewicza obowiązuje do końca 2022 roku Polski Związek Piłki Nożnej nie skorzystał z możliwości jednostronnego przedłużenia umowy Przyszłość Czytaj dalej…

Wielu polskich dziennikarzy i ekspertów przekreśliło już Czesława Michniewicza po kiepskich występach polskiej kadry na mundialu w Katarze. Tomasz Ćwiąkała informuje z kolei, że istnieje możliwość wyboru na nowego selekcjonera Andrija Szewczenki. Jego zdaniem “coś się dzieję” w tym kierunku.

– Gdybym miał typować, kto będzie nowym selekcjonerem reprezentacji Polski to coś mnie skłania ku takiej tezie, że może to być Andrij Szewczenko. Nie jest to nic pewnego, ale coś się dzieje – przyznał Ćwiąkała.

– Z tego, co ja słyszałem Cezary Kulesza już działał i kontaktował się z otoczeniem Andrija Szewczenki. Czy zostanie nowym selekcjonerem? Nie wiem. Może to też być polski trener, natomiast Czesławowi Michniewiczowi daje bardzo niewielkie szanse na pozostanie- dodał.

Zobacz również: Media: Szymon Marciniak faworytem do poprowadzenia finału mundialu