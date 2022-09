PressFocus Na zdjęciu: Sergio Ramos

Sergio Ramos po raz ostatni wystąpił w reprezentacji Hiszpanii półtora roku temu. Jego problemy z kontuzjami należą już do przeszłości i legenda La Roja marzy o grze na nadchodzących mistrzostwach świata.

Sergio Ramos ma na koncie najwięcej występów w reprezentacji Hiszpanii

Po raz ostatni wystąpił w kadrze półtora roku temu

Teraz, gdy powrócił do regularnej gry w barwach Paris Saint-Germain, marzy o powołaniu na nadchodzący mundial

Ramos marzy o wielkim powrocie do reprezentacji Hiszpanii

Sergio Ramos nie ma za sobą udanych ostatnich dwóch lat kariery. Już pod koniec przygody z Realem Madryt najczęściej był kontuzjowany, przez co Królewscy pożegnali się ze swoją legendą bez większego żalu. Pierwszy sezon w barwach Paris Saint-Germain również okazał się wielkim rozczarowaniem. Środkowy obrońca wystąpił łącznie w 13 meczach.

Liczne kontuzje sprawiły, iż żywa legenda reprezentacji Hiszpanii zniknęła z radarów Luisa Enrique. Po raz ostatni Ramos wystąpił dla La Rojy w marcu 2021 roku, czyli półtora roku temu. Selekcjoner nie znalazł dla 36-latka miejsca w kadrze na ubiegłoroczne mistrzostwa Europy.

Początek tego sezonu napawa jednak optymizmem fanów talentu stopera. Weteran jest jednym z pewniaków dla Christophe’a Galtiera. Tylko jednego z ośmiu dotychczasowych spotkań na wszystkich frontach nie rozpoczął w wyjściowym składzie. We wtorek udowodnił, że wciąż nadaje się do gry na najwyższym poziomie. Dowodził defensywą paryżan w zwycięskim starciu z Juventusem (2:1).

Siła doświadczenia może pomóc kadrze będącej w budowie

Dlatego też Hiszpan marzy o wielkim powrocie do reprezentacji. Luis Enrique nigdy nie zamknął przed podopiecznym drzwi do kadry, a teraz jego stan zdrowotny i forma pozwalają wierzyć w powrót do gry w kadrze. Wielkim celem 36-latka jest gra na nadchodzących Mistrzostwach Świata w Katarze. Dla obrońcy byłby to już piąty mundial w karierze. Rzecz jasna, najlepiej wspomina ten z 2010 roku, gdy wraz z kolegami sięgnął po pierwsze w historii kraju mistrzostwo globu.

Na korzyść gracza przemawia fakt, iż w ostatnich latach Enrique regularnie eksperymentował z zestawieniem linii defensywnej. Ta nieraz zawodziła i najbardziej doświadczony zawodnik w historii kadry zdaje się idealnym kandydatem do zaprowadzenia porządku.

Ramos rozegrał dla La Roja 180 spotkań. Drugi w tej kategorii Iker Casillas uzbierał o 13 meczów mniej. Z wciąż aktywnych graczy najbliżej 36-latka jest Sergio Busquets. Kapitan Barcelony ma na koncie 137 starć w koszulce reprezentacji narodowej.

