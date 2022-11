PressFocus Na zdjęciu: Carlos Queiroz

Carlos Queiroz podczas jednej z konferencji prasowych nie chciał wchodzić w dyskusje na tematy niesportowe z dziennikarzem Sky News. Selekcjoner reprezentacji Iranu dał jednocześnie sporo do myślenia przedstawicielowi mediów z Wysp Brytyjskich.

Queiroz otrzymał niewygodne pytanie podczas konferencji prasowej

Selekcjoner Iranu nie zamierzał jednak wchodzić w dyskusję z dziennikarzem

Portugalczyk swoją odpowiedzią dał sporo do myślenia dziennikarzowi Sky News

Queiroz zdecydowanie opowiedział brytyjskiemu dziennikarzowi

Wokół reprezentacji Iranu w ostatnich tygodniach pojawiło się sporo zamieszania ze względu na prawa kobiet w tym kraju. Z różnych stron pojawiały się głosy, że tamtejsza reprezentacja powinna zostać wykluczona z tegorocznego mundialu.

Dziennikarz Sky News zapytał selekcjonera reprezentacji Iranu Carlosa Queiroza, czy czuje się w porządku reprezentując kraj, który represjonuje prawa kobiet. Szkoleniowiec dość wymownie odpowiedział na to pytanie pytaniem. – Ile zapłacisz mi za odpowiedź na to pytanie? Jesteś prywatną firmą, ile zapłacisz? – zdecydowanie odparł Queiroz.

– Porozmawiaj ze swoim szefem, a po zakończeniu mundialu mogę udzielić ci odpowiedzi, jeśli złożysz odpowiednią ofertę. Dziękuję – dodał.

Dziennikarz próbował jeszcze wymusić na trenerze odpowiedź. – Mówisz że to zaszczyt… – stwierdził, ale Queiroz przerwał mu w połowie zdania.

– Nie, nie. Mówię, w odpowiedzi na to pytanie, nie wkładaj mi słów w usta, których nie powiedziałem. Pytam, ile zapłaci mi twoja firma za odpowiedź na to pytanie. Myślę, że powinieneś zastanowić się, co stało się z imigrantami w Anglii. Pomyśl o tym – krótko Queiroz uciął starania się dziennikarza o uzyskanie jakiejkolwiek odpowiedzi.

Iran coach 🇮🇷 Carlos Queiroz beating hypocrites at their own game 👏👏pic.twitter.com/7lMHrxh5Wq — FIFA World Cup 2022 (@2022_QatarWC) November 16, 2022

Iran zmierzy się z Anglią w pierwszym meczu fazy grupowej mistrzostw świata w Katarze. Mecz został zaplanowany na poniedziałek 21 listopada. Pierwszy gwizdek arbitra o godzinie 14:00.

