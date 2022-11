Pressfocus Na zdjęciu: Piotr Zieliński

Jednym z bohaterów meczu Polski z Arabią Saudyjską był zdobywca gola na 1:0 – Piotr Zieliński. Pomocnik reprezentacji Polski rozegrał bardzo udane spotkanie, a po meczu w ciepłych słowach wypowiedział się o postawie rywali.

Piotr Zieliński otworzył wynik meczu z Arabią Saudyjską w sobotnim meczu

Pomocnik strzelił tym samym swoją pierwszą bramkę na mundialu

28-latek po spotkaniu skomplementował grę Arabii Saudyjskiej

Piotr Zieliński docenił progres Arabii Saudyjskiej

Arabia Saudyjska sprawiła reprezentacji Polski wiele problemów w sobotnim meczu. Rywale oddali wiele celnych strzałów na bramkę Wojciecha Szczęsnego, jednak za każdym razem golkiper był górą. Zwłaszcza w 45 minucie, kiedy obronił rzut karny wykonywany przez Al Dawasariego.

Po spotkaniu na pytania dziennikarzy odpowiedział bohater pierwszej połowy spotkania z Arabią Saudyjską – Piotr Zieliński. Pomocnik Napoli pochwalił postawę rywali, którzy wykreowali sobie wiele okazji bramkowych.

– Trzeba w pozytywnych słowach wypowiedzieć się na temat gry Arabii, przyjemnie się ich ogląda, dziś widziałem, że to zawodnicy o wysokich umiejętnościach technicznych, fizycznych, zrobili duży progres, ze słabej reprezentacji stali się super reprezentacją – stwierdził.

Pomocnik odniósł się również do pierwszej bramki strzelonej w trakcie Mistrzostw Świata.

– Spełnienie marzeń, w dodatku rodzice na trybunach, wielka radość, cała moja rodzina przed telewizorem. Także super się cieszę, ale bardziej cieszy zwycięstwo. Gol najważniejszy jak do tej pory, strzelić na mundialu to coś wielkiego, pracowałem na to, cieszę się, ale mamy jeszcze dużo przed sobą i skupiamy się już na meczu z Argentyną – dodał pomocnik.

W ostatnim meczu fazy grupowej Polacy zmierzą się z Argentyną. Albiceleste w sobotę o 20:00 zagrają z Meksykiem.

