Szymon Marciniak został wyróżniony przez FIFA – polski arbiter poprowadzi finał Mistrzostw Świata w Katarze. W rozmowie z mediami sędzia wskazał, jaki jest jego cel na spotkanie Argentyna – Francja.

Szymon Marciniak został wyznaczony na arbitra głównego meczu finału mundialu w Katarze

W niedzielę będzie sędziował mecz między Argentyną i Francją

W rozmowie z mediami opowiedział o swoich odczuciach względem takiego wyróżnienia

Szymon Marciniak zachwycony szansą poprowadzenia finału

W czwartek FIFA oficjalnie poinformowała o wyborze Szymona Marciniaka na arbitra spotkania finałowego Mistrzostw Świata w Katarze. To ogromne wyróżnienie i prestiż dla sędziego, który wcześniej poprowadził w Katarze dwa spotkania fazy grupowej. Zaprezentował się na tyle dobrze, że w nagrodę będzie miał okazję sędziować prawdopodobnie najważniejszy możliwy mecz.

W rozmowie z TV Sport Marciniak opowiedział o swoich odczuciach, a także celu na spotkanie Argentyna – Francja. Wcześniej w Katarze miał on już okazję sędziować jeden z meczów Francuzów. Wówczas Trójkolorowi rywalizowali z Australią.

– Marzyłem o tym jako mały chłopiec. Kiedy grałem w piłkę, myślałem, że może będę grać tak dobrze, że będę mógł zdobyć mistrzostwo świata. Dzisiaj jestem sędzią i dla sędziego sędziowanie finału mistrzostw świata, jest jak podniesienie Pucharu Świata do góry. Oczywiście to podniesienie do góry będzie po bardzo dobrym meczu – stwierdził.

– Oczekuję wspaniałego meczu. Argentyna i Francja to dwie wielkie drużyny z niesamowitymi nazwiskami, które w każdej sekundzie mogą zrobić coś niesamowitego. Musimy być skoncentrowani przez cały czas. Sędziowaliśmy obu drużynom, one nas znają. To duży kredyt zaufania od drużyn dla nas i postaramy się to wykorzystać. Zrobimy wszystko, żeby o sędziach nie mówiono ani słowa – dodał.

W zespole Szymona Marciniaka rolę jego asystentów pełnić będą Paweł Sokolnicki i Tomasz Listkiewicz. Drugi z nich śladem swojego ojca – Michała, stanie przed okazją sędziowania przy linii spotkania finału mundialu. Michał Listkiewicz był arbitrem liniowym finału mundialu z 1990 roku.