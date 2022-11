PressFocus Na zdjęciu: Mateusz Wieteska

Mateusz Wieteska wziął udział w poniedziałkowej konferencji prasowej zorganizowanej przed środowym meczem Argentyna – Polska. Defensor Biało – Czerwonych odniósł się między innymi do atmosfery panującej w polskiej kadrze.

Mateusz Wieteska wziął udział w konferencji prasowej przed meczem z Argentyną

Obrońca polskiej kadry przyznał, że każdy zawodnik jest gotowy do gry

Wieteska został także zapytany o Messiego

Wieteska tłumaczy, jak grać przeciwko Messiemu

Polska w środę zagra z Argentyną mecz o awans do 1/8 finału mistrzostw świata w Katarze. Biało – Czerwonym wystarczy remis, aby zameldować się w rundzie pucharowej, ale nawet o jeden punkt będzie bardzo trudno w rywalizacji z Albicelestes.

– Jest nas 26 na zgrupowaniu. Każdy jest gotowy do tego, żeby grać. Jesteśmy w każdym momencie gotowi do wyjścia na boisko. Wszyscy gramy do jednej bramki. Atmosfera jest bardzo dobra, jesteśmy zgraną ekipą. Razem miło spędzamy czas. Nie ma żadnych grupek, jesteśmy fajnie zgranym zespołem – mówił Wieteska.

– Ofensywa całej Argentyny może robić wrażenie. Musimy być skoncentrowani w obronie, ale na pewno będziemy dobrze przygotowani do tego meczu. Przed mistrzostwami świata dostaliśmy informację, że o awansie mogą decydować kartki. Więc zawodnicy na ławce również uważają na to, by nie gestykulować zbyt mocno i nie dostać kartki, bo to może mieć znaczenie w rozrachunku końcowym – dodał obrońca Clermont Foot.

Podczas konferencji prasowej nie mogło oczywiście zabraknąć pytania o największą gwiazdę argentyńskiej piłki. – Messi to jeden z najlepszych piłkarzy na świecie. Trzeba grać przy nim blisko, nie dawać mu wiele miejsca do rozgrywania, prowadzenia piłki. On w każdej sekundzie może zagrać taką piłkę, która może stworzyć zagrożenie – przyznał Wieteska.

Mateusz Wieteska dotychczasowe mecze reprezentacji Polski na mundialu w Katarze obejrzał z perspektywy ławki rezerwowych.

