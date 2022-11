PressFocus Na zdjęciu: Piłkarze reprezentacji Polski

Reprezentacja Polski w ostatnim meczu grupy C zmierzy się z Argentyną, walcząc o awans do fazy pucharowej mistrzostw świata. Sprawdź kiedy i o której rozegrany zostanie mecz Polska – Argentyna.

W środę rozegrane zostaną dwa ostatnie mecze grupy C mistrzostw świata

Mecze te dadzą odpowiedź na pytanie które zespoły zagrają w fazie pucharowej

Mecz Polska – Argentyna rozpocznie się o godzinie 20:00

O której mecz Polska – Argentyna?

Stawką meczu Polska – Argentyna będzie awans do 1/8 finału katarskiego mundialu. W grupie C żadna z drużyn nie może być jeszcze tego pewna. Przed ostatnią kolejką pierwsze miejsce w tabeli zajmuje Polska (4 pkt), co stawia ją w teoretycznie najlepszej sytuacji. Podopieczni Czesława Michniewicza zagwarantowany awans będą mieli już w przypadku remisu w środowy meczu. Pozostałe spotkania w grupie C, aby myśleć o grze w fazie pucharowej muszą sięgnąć po komplet punktów.

W ostatniej serii spotkań wszystkie mecze danej grupy rozgrywane są o tej samej godzinie. Mecz Polska – Argentyna odbędzie się 30 listopada (środa) o godzinie 20:00. Równolegle toczyć się będzie konfrontacja pomiędzy Meksykiem i Arabią Saudyską.

Gdzie oglądać mecz Polska – Argentyna?

Transmisja “na żywo” z meczu Polska – Argentyna będzie dostępna na kanałach TVP1 i TVP 4K. Za pośrednictwem internetu mecz obejrzymy na stronie sport.tvp.pl oraz w aplikacji mobilnej TVP Sport. Spotkanie skomentują Jacek Laskowski i Robert Podoliński.

