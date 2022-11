Grzegorz Wajda Na zdjęciu: Wojciech Szczęsny

Pierwsza kolejka mistrzostw świata wzbudziła emocje, zwłaszcza biorąc pod uwagę wyniki w “polskiej” grupie C. Kluczowym dla Biało-czerwonych meczem będzie ten, który rozegramy w sobotę przeciwko Arabii Saudyjskiej.

Przed początkiem Mistrzostw Świata w Katarze zdawało się, że to Arabia Saudyjska będzie w teorii najprostszym rywalem Polaków

Biało-czerwoni zaledwie zremisowali spotkanie z Meksykiem, za to Saudyjczycy sprawili sensację, pokonując faworyzowaną Argentynę

Od rezultatu sobotniego meczu zależeć będzie ewentualny awans zespołu Czesława Michniewicza

Polska – Arabia Saudyjska: jakie szanse mają Biało-czerwoni?

Po losowaniu grup Mistrzostw Świata w Katarze, reprezentacja Polski czuła się w miarę usatysfakcjonowana. Argentyna to jeden z faworytów do ostatecznego triumfu, ale walka o drugie miejsce gwarantujące awans zdawała się jawić jako korzystna. Ostatecznie reprezentacja Meksyku targana jest wewnętrznymi konfliktami, ponadto brakuje w niej, tak typowej na poprzednich turniejach, jakości z przodu. Arabia Saudyjska, z kolei, miała być rywalem wybieganym i świetnie zgranym. Jakość piłkarska miała jednak stać zdecydowanie po stronie Biało-czerwonych. Pierwsza kolejka fazy grupowej odwróciła sytuację do góry nogami.

Polacy zaledwie zremisowali bezbramkowo z Meksykiem. Jest to punkt, który należy cenić, ale żadna ze stron nie może być z rezultatu w pełni usatysfakcjonowana. Robert Lewandowski zmarnował rzut karny, z kolei z gry więcej okazji mieli podopieczni Taty Martino. To jednak nic w porównaniu z tym, co Arabia Saudyjska osiągnęła w starciu z Argentyną. Gracze selekcjonera Renarda z nawiązką odrobiła straty i ostatecznie pokonała faworytów 2:1. Dodajmy w tym miejscu – w pełni zasłużenie.

Szanse Polaków na mecz z Arabią Saudyjską

Bukmacherzy nie mają wątpliwości: to nadal Polacy są zdecydowanym faworytem starcia z Arabią Saudyjską. Znajduje to odzwierciedlenie w kursach proponowanych na to spotkanie. Nie możemy jednak popaść w hurraoptymizm. W pierwszej kolejce Saudyjczycy udowodnili, że są fantastycznie zorganizowanym zespołem, mającym detaliczny plan na każdy mecz. Jedno jest niemal pewne: jeżeli Biało-czerwoni nie pokonają w sobotę rywali, szanse na awans będą iluzoryczne.

Polska Arabia Saudyjska 1.82 3.70 4.75 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 25 listopada 2022 10:28 .

