PressFocus Na zdjęciu: Łukasz Piszczek

Łukasz Piszczek w rozmowie z TVP Sport przyznał, że chciałby zobaczyć reprezentację Polski rozgrywającą piłkę. Jego zdaniem nasza kadra ma wystarczająco dużo jakości, by grać właśnie w taki sposób.

Łukasz Piszczek wypowiedział się przed meczem Polski z Arabią

Były reprezentant przyznał, że chciałby zobaczyć naszą kadrę rozgrywającą piłkę

Początek meczu o godzinie 14:00

Piszczek wierzy w zwycięstwo Polski z Arabią

Już o godzinie 14:00 rozpocznie się mecz Polski z Arabią Saudyjską. Biało – Czerwoni choć wywalczyli jeden punkt w meczu z Meksykiem, to zdaniem wielu mocno rozczarowali prezentując antyfutbol. Kolejna strata punktów zespołu Czesława Michniewicza z pewnością skomplikuje naszą sytuację w tabeli.

– W kraju są dwa obozy. Jeden cieszy się ze zdobytego punktu nie zwracając uwagi na nic innego. Drudzy twierdzą, że Polska nie grała w piłkę. Ja uważam, że mamy na tyle jakościowych zawodników, że nie powinniśmy bać się rozgrywania piłki od tyłu. Natomiast sam byłem zawodnikiem i rozumiem decyzję sztabu o graniu długich piłek. Czasami trzeba dokonać wyboru – stwierdził Piszczek.

– Myślę, że ten jeden punkt wywalczony z Meksykiem jest dobrą bazą wyjściową do awansu. Jednak z Arabią trzeba powalczyć o zwycięstwo. To nie są chłopcy do bicia. Pokonali Argentynę, a w czasie meczu można było zauważyć indywidualną jakość zespołu. Akcje bramkowe z pewnością nie były przypadkowe – kontynuował były reprezentant Polski.

– Reprezentacja zawsze będzie rozliczana z wyniku. Nawet, jeśli zobaczymy ładną grę, ale bez zwycięstw to i tak będzie niezadowolenie. Chciałbym, aby kadra rozgrywała piłkę, ponieważ ma sporo jakości w środku pola i ataku. Możemy grać w piłkę, tylko trzeba ją w odpowiednim momencie dostarczyć do zawodników, którzy są odpowiedzialni za kreowanie. To jest na pewno do zrobienia – uważa Piszczek.

– Czekam na ten mecz, jak każdy inny kibic naszej reprezentacji. Niezależnie od tego, kogo ujrzymy w pierwszym składzie wierzę w zwycięstwo. Myślę, że wszyscy życzymy naszej kadrze, jak najlepiej – mówił.

Zobacz również: Polska – Arabia Saudyjska. Dobra wróżba przed meczem